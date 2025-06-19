- Crescita
Trade:
141
Profit Trade:
110 (78.01%)
Loss Trade:
31 (21.99%)
Best Trade:
30.03 USD
Worst Trade:
-36.48 USD
Profitto lordo:
665.27 USD (367 498 pips)
Perdita lorda:
-284.60 USD (55 092 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (107.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.92 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
2.94%
Massimo carico di deposito:
45.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
69 (48.94%)
Short Trade:
72 (51.06%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
2.70 USD
Profitto medio:
6.05 USD
Perdita media:
-9.18 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.94 USD (3)
Crescita mensile:
23.40%
Previsione annuale:
283.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.40 USD
Massimale:
59.94 USD (13.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.20% (59.94 USD)
Per equità:
30.68% (139.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|49
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|345
|BTCUSD
|36
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|299K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.03 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +107.92 USD
Massima perdita consecutiva: -2.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|8.89 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
129%
0
0
USD
USD
611
USD
USD
14
100%
141
78%
3%
2.33
2.70
USD
USD
31%
1:500