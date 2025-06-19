SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EAGXGH
Teerathad Booranawisedkul

EAGXGH

Teerathad Booranawisedkul
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 129%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
110 (78.01%)
Loss Trade:
31 (21.99%)
Best Trade:
30.03 USD
Worst Trade:
-36.48 USD
Profitto lordo:
665.27 USD (367 498 pips)
Perdita lorda:
-284.60 USD (55 092 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (107.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.92 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
2.94%
Massimo carico di deposito:
45.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
69 (48.94%)
Short Trade:
72 (51.06%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
2.70 USD
Profitto medio:
6.05 USD
Perdita media:
-9.18 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.94 USD (3)
Crescita mensile:
23.40%
Previsione annuale:
283.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.40 USD
Massimale:
59.94 USD (13.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.20% (59.94 USD)
Per equità:
30.68% (139.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 92
BTCUSD 49
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 345
BTCUSD 36
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
BTCUSD 299K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.03 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +107.92 USD
Massima perdita consecutiva: -2.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
5.67 × 3
AnzoCapital-Live
7.43 × 14
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
8.89 × 18
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
16 più
Non ci sono recensioni
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 19:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 16:55
Share of trading days is too low
2025.06.23 16:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 15:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
