Mansoor Hayat

Turtle Race

Mansoor Hayat
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 34%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
40 (74.07%)
Loss Trade:
14 (25.93%)
Best Trade:
11.16 USD
Worst Trade:
-11.13 USD
Profitto lordo:
122.33 USD (11 950 pips)
Perdita lorda:
-47.13 USD (4 044 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (38.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.51 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
25.29%
Massimo carico di deposito:
14.19%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.24
Long Trade:
25 (46.30%)
Short Trade:
29 (53.70%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-3.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.34 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
14.34 USD (5.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.45% (5.94 USD)
Per equità:
17.27% (29.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 5
GBPUSD 5
AUDJPY 4
EURGBP 4
GBPAUD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 3
USDJPY 3
AUDCAD 3
USDCHF 3
GBPCAD 3
EURUSD 2
GBPNZD 2
GBPJPY 2
EURJPY 2
EURAUD 2
NZDUSD 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 6
GBPUSD 0
AUDJPY 8
EURGBP 3
GBPAUD -11
AUDNZD 2
NZDCAD 3
USDJPY 10
AUDCAD 12
USDCHF 8
GBPCAD 0
EURUSD 6
GBPNZD 0
GBPJPY 6
EURJPY 5
EURAUD 6
NZDUSD 2
NZDCHF 2
USDCAD 0
AUDCHF 0
CADCHF 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 946
GBPUSD 26
AUDJPY 778
EURGBP 231
GBPAUD 2
AUDNZD 162
NZDCAD 346
USDJPY 1.5K
AUDCAD 648
USDCHF 399
GBPCAD 2
EURUSD 305
GBPNZD 2
GBPJPY 869
EURJPY 659
EURAUD 479
NZDUSD 200
NZDCHF 184
USDCAD 5
AUDCHF 0
CADCHF 164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.16 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.51 USD
Massima perdita consecutiva: -14.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live05
0.00 × 17
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
AAFX-Real
0.00 × 4
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
EBCGroup-Live
0.00 × 12
BCS-Real
0.00 × 8
Exness-Real14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 12
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 17
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
GMI-Live12
0.00 × 6
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 5
542 più
I am a Professional trader working with exness from 2014

Monthly Profit target 7%-10%

Low Risk Low Return

No algo trading

Non ci sono recensioni
2025.09.25 01:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 15.93% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.29 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.20 03:03
Share of trading days is too low
2025.06.19 12:33
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.22% of days out of the 138 days of the signal's entire lifetime.
