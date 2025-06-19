- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
40 (74.07%)
Loss Trade:
14 (25.93%)
Best Trade:
11.16 USD
Worst Trade:
-11.13 USD
Profitto lordo:
122.33 USD (11 950 pips)
Perdita lorda:
-47.13 USD (4 044 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (38.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.51 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
25.29%
Massimo carico di deposito:
14.19%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.24
Long Trade:
25 (46.30%)
Short Trade:
29 (53.70%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-3.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.34 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
14.34 USD (5.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.45% (5.94 USD)
Per equità:
17.27% (29.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|5
|GBPUSD
|5
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|3
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|3
|GBPCAD
|3
|EURUSD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|EURAUD
|2
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|1
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|0
|AUDJPY
|8
|EURGBP
|3
|GBPAUD
|-11
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|3
|USDJPY
|10
|AUDCAD
|12
|USDCHF
|8
|GBPCAD
|0
|EURUSD
|6
|GBPNZD
|0
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|5
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|2
|NZDCHF
|2
|USDCAD
|0
|AUDCHF
|0
|CADCHF
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|946
|GBPUSD
|26
|AUDJPY
|778
|EURGBP
|231
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|162
|NZDCAD
|346
|USDJPY
|1.5K
|AUDCAD
|648
|USDCHF
|399
|GBPCAD
|2
|EURUSD
|305
|GBPNZD
|2
|GBPJPY
|869
|EURJPY
|659
|EURAUD
|479
|NZDUSD
|200
|NZDCHF
|184
|USDCAD
|5
|AUDCHF
|0
|CADCHF
|164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.16 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.51 USD
Massima perdita consecutiva: -14.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 17
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
BCS-Real
|0.00 × 8
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 12
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 17
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
542 più
I am a Professional trader working with exness from 2014
Monthly Profit target 7%-10%
Low Risk Low Return
No algo trading
