SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / The Myth F6
Duy Nguyen Nguyen

The Myth F6

Duy Nguyen Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
71 (72.44%)
Loss Trade:
27 (27.55%)
Best Trade:
1 703.02 USD
Worst Trade:
-626.28 USD
Profitto lordo:
11 467.15 USD (16 549 pips)
Perdita lorda:
-4 110.80 USD (8 124 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (554.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 675.43 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
99.21%
Massimo carico di deposito:
6.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.97
Long Trade:
54 (55.10%)
Short Trade:
44 (44.90%)
Fattore di profitto:
2.79
Profitto previsto:
75.06 USD
Profitto medio:
161.51 USD
Perdita media:
-152.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 850.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 850.68 USD (4)
Crescita mensile:
8.80%
Previsione annuale:
106.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 850.68 USD (5.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.90% (1 850.68 USD)
Per equità:
24.27% (7 524.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-P 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-P 7.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-P 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 703.02 USD
Worst Trade: -626 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +554.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1 850.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.28 08:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 10:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.15 01:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.06.30 21:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 04:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 03:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 06:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.19 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Myth F6
30USD al mese
29%
0
0
USD
33K
USD
15
100%
98
72%
99%
2.78
75.06
USD
24%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.