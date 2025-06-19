SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Aryarz01
Xiaopo Li

Aryarz01

Xiaopo Li
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
341
Profit Trade:
200 (58.65%)
Loss Trade:
141 (41.35%)
Best Trade:
70.63 USD
Worst Trade:
-38.73 USD
Profitto lordo:
1 787.79 USD (2 152 084 pips)
Perdita lorda:
-1 002.04 USD (1 261 427 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (44.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.13 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
60.83%
Massimo carico di deposito:
4.43%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.56
Long Trade:
179 (52.49%)
Short Trade:
162 (47.51%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
8.94 USD
Perdita media:
-7.11 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.87 USD (4)
Crescita mensile:
22.77%
Previsione annuale:
276.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
141.44 USD (7.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.68% (141.44 USD)
Per equità:
9.12% (146.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 148
BTCUSD 55
EURUSD 14
GBPJPY 10
GBPCHF 10
EURCAD 10
AUDCAD 9
GBPUSD 8
EURAUD 7
AUDCHF 7
GBPAUD 7
AUDUSD 7
GBPCAD 7
CADJPY 6
USDCAD 6
EURCHF 6
USDJPY 5
EURJPY 5
CADCHF 5
USDCHF 5
XAGUSD 3
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 637
BTCUSD 138
EURUSD -31
GBPJPY -19
GBPCHF 13
EURCAD 15
AUDCAD 1
GBPUSD -17
EURAUD 10
AUDCHF -1
GBPAUD 14
AUDUSD 3
GBPCAD 22
CADJPY 8
USDCAD -6
EURCHF -8
USDJPY 16
EURJPY 20
CADCHF -25
USDCHF -6
XAGUSD -4
CHFJPY 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 51K
BTCUSD 831K
EURUSD -1.3K
GBPJPY -420
GBPCHF 775
EURCAD 1.2K
AUDCAD 57
GBPUSD -650
EURAUD 1.1K
AUDCHF 18
GBPAUD 924
AUDUSD 438
GBPCAD 2.5K
CADJPY 764
USDCAD -322
EURCHF 63
USDJPY 2K
EURJPY 1.4K
CADCHF -991
USDCHF -39
XAGUSD -56
CHFJPY 536
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.63 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +44.01 USD
Massima perdita consecutiva: -16.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.21 × 19
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.17 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 15232
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 379
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.01 × 618
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
85 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

建议：

XAUUSD    1000$~0.01手

其他货币对    1000$~0.02-0.03手

每单亏损不超2%，日累计不超6%

Non ci sono recensioni
2025.09.03 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 10:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 04:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.28 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 09:33
Share of trading days is too low
2025.06.19 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 05:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 05:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 05:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Aryarz01
30USD al mese
80%
0
0
USD
1.6K
USD
15
0%
341
58%
61%
1.78
2.30
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.