- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
341
Profit Trade:
200 (58.65%)
Loss Trade:
141 (41.35%)
Best Trade:
70.63 USD
Worst Trade:
-38.73 USD
Profitto lordo:
1 787.79 USD (2 152 084 pips)
Perdita lorda:
-1 002.04 USD (1 261 427 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (44.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.13 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
60.83%
Massimo carico di deposito:
4.43%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.56
Long Trade:
179 (52.49%)
Short Trade:
162 (47.51%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
8.94 USD
Perdita media:
-7.11 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.87 USD (4)
Crescita mensile:
22.77%
Previsione annuale:
276.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
141.44 USD (7.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.68% (141.44 USD)
Per equità:
9.12% (146.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|BTCUSD
|55
|EURUSD
|14
|GBPJPY
|10
|GBPCHF
|10
|EURCAD
|10
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|8
|EURAUD
|7
|AUDCHF
|7
|GBPAUD
|7
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|7
|CADJPY
|6
|USDCAD
|6
|EURCHF
|6
|USDJPY
|5
|EURJPY
|5
|CADCHF
|5
|USDCHF
|5
|XAGUSD
|3
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|637
|BTCUSD
|138
|EURUSD
|-31
|GBPJPY
|-19
|GBPCHF
|13
|EURCAD
|15
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|-17
|EURAUD
|10
|AUDCHF
|-1
|GBPAUD
|14
|AUDUSD
|3
|GBPCAD
|22
|CADJPY
|8
|USDCAD
|-6
|EURCHF
|-8
|USDJPY
|16
|EURJPY
|20
|CADCHF
|-25
|USDCHF
|-6
|XAGUSD
|-4
|CHFJPY
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|51K
|BTCUSD
|831K
|EURUSD
|-1.3K
|GBPJPY
|-420
|GBPCHF
|775
|EURCAD
|1.2K
|AUDCAD
|57
|GBPUSD
|-650
|EURAUD
|1.1K
|AUDCHF
|18
|GBPAUD
|924
|AUDUSD
|438
|GBPCAD
|2.5K
|CADJPY
|764
|USDCAD
|-322
|EURCHF
|63
|USDJPY
|2K
|EURJPY
|1.4K
|CADCHF
|-991
|USDCHF
|-39
|XAGUSD
|-56
|CHFJPY
|536
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.63 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +44.01 USD
Massima perdita consecutiva: -16.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.21 × 19
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.17 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.21 × 15232
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 379
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.01 × 618
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
建议：
XAUUSD 1000$~0.01手
其他货币对 1000$~0.02-0.03手
每单亏损不超2%，日累计不超6%
