Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
11.12 USD
Worst Trade:
-33.45 USD
Profitto lordo:
57.73 USD (6 040 pips)
Perdita lorda:
-81.49 USD (7 993 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (26.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.54 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
89.68%
Massimo carico di deposito:
16.63%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
18 (52.94%)
Short Trade:
16 (47.06%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-0.70 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
-13.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-56.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.89 USD (3)
Crescita mensile:
24.30%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.05 USD
Massimale:
68.59 USD (54.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.97% (68.59 USD)
Per equità:
66.42% (55.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DLSMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EUR/USD，本策略专注于欧美兑的价值回归交易策略，EA全自动交易。选择此交易策略就表明你接受交易的风险，最后再提醒你请用闲散的资金来投资，更不能借钱或者贷款来投资，这样会扰乱你的生活，甚至是你的人生。
