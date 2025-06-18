SegnaliSezioni
Rui Feng Cai

EURUSD Robot

Rui Feng Cai
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
11.12 USD
Worst Trade:
-33.45 USD
Profitto lordo:
57.73 USD (6 040 pips)
Perdita lorda:
-81.49 USD (7 993 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (26.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.54 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
89.68%
Massimo carico di deposito:
16.63%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
18 (52.94%)
Short Trade:
16 (47.06%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-0.70 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
-13.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-56.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.89 USD (3)
Crescita mensile:
24.30%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.05 USD
Massimale:
68.59 USD (54.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.97% (68.59 USD)
Per equità:
66.42% (55.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.12 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.54 USD
Massima perdita consecutiva: -56.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DLSMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EUR/USD，本策略专注于欧美兑的价值回归交易策略，EA全自动交易。选择此交易策略就表明你接受交易的风险，最后再提醒你请用闲散的资金来投资，更不能借钱或者贷款来投资，这样会扰乱你的生活，甚至是你的人生。
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 18:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EURUSD Robot
30USD al mese
-24%
0
0
USD
78
USD
15
82%
34
82%
90%
0.70
-0.70
USD
66%
1:500
