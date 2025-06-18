- Crescita
Trade:
49
Profit Trade:
16 (32.65%)
Loss Trade:
33 (67.35%)
Best Trade:
77.54 USD
Worst Trade:
-40.20 USD
Profitto lordo:
676.15 USD (64 382 pips)
Perdita lorda:
-594.74 USD (57 563 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (197.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
59.09%
Massimo carico di deposito:
10.13%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
33 (67.35%)
Short Trade:
16 (32.65%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
42.26 USD
Perdita media:
-18.02 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-93.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.51 USD (5)
Crescita mensile:
84.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
172.32 USD
Massimale:
172.32 USD (17.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.95% (101.51 USD)
Per equità:
16.55% (39.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|96
|GBPJPY
|-7
|CHFJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9K
|GBPJPY
|-806
|CHFJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.54 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +197.21 USD
Massima perdita consecutiva: -93.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
Non ci sono recensioni
