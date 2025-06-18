SegnaliSezioni
Walter Joseph Dillard

Nairobi KWS

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 -3%
KingWilliamStreetFund-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
301
Profit Trade:
243 (80.73%)
Loss Trade:
58 (19.27%)
Best Trade:
226.70 USD
Worst Trade:
-2 534.20 USD
Profitto lordo:
3 333.66 USD (134 036 pips)
Perdita lorda:
-4 999.86 USD (111 007 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (154.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
424.18 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
88.65%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
225 (74.75%)
Short Trade:
76 (25.25%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-5.54 USD
Profitto medio:
13.72 USD
Perdita media:
-86.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 147.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 790.30 USD (2)
Crescita mensile:
0.77%
Previsione annuale:
9.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 634.68 USD
Massimale:
4 032.88 USD (7.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.85% (4 032.93 USD)
Per equità:
2.60% (1 243.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 298
EURUSD 1
GBPJPY 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.7K
EURUSD -1
GBPJPY -2
EURAUD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
EURUSD -25
GBPJPY 140
EURAUD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +226.70 USD
Worst Trade: -2 534 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +154.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1 147.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KingWilliamStreetFund-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 13:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Copia

