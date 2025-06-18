SegnaliSezioni
Denis Kolesnikov

Spice Halapenyo

Denis Kolesnikov
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
RHCInvestments-Metadoro
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
256
Profit Trade:
85 (33.20%)
Loss Trade:
171 (66.80%)
Best Trade:
316.91 EUR
Worst Trade:
-101.90 EUR
Profitto lordo:
3 164.46 EUR (13 371 009 pips)
Perdita lorda:
-3 526.47 EUR (7 230 250 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (239.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
372.70 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
61.48%
Massimo carico di deposito:
99.30%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
143 (55.86%)
Short Trade:
113 (44.14%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-1.41 EUR
Profitto medio:
37.23 EUR
Perdita media:
-20.62 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-263.74 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-504.49 EUR (12)
Crescita mensile:
0.15%
Previsione annuale:
1.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
474.45 EUR
Massimale:
1 374.11 EUR (12.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.61% (1 374.11 EUR)
Per equità:
1.29% (130.06 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 32
AUDUSD 22
SOLUSD 22
XAGUSD 17
XRPUSD 17
APEUSD 17
WTI 12
BRN 12
XAUUSD 11
GBPJPY 11
USDCHF 11
GER40 11
EURUSD 10
ETHUSD 10
XPTUSD 7
EURGBP 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
GBPCHF 3
ALGUSD 3
ATMUSD 3
EURJPY 2
USDCAD 2
NG 2
EURCHF 2
XPDUSD 2
CHZUSD 1
Corn 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 301
AUDUSD 277
SOLUSD 161
XAGUSD -174
XRPUSD -252
APEUSD -35
WTI -84
BRN 19
XAUUSD 115
GBPJPY -309
USDCHF -60
GER40 -111
EURUSD -44
ETHUSD -165
XPTUSD -41
EURGBP -94
GBPUSD 68
USDJPY 82
GBPCHF 21
ALGUSD -1
ATMUSD 38
EURJPY -43
USDCAD 33
NG 3
EURCHF 36
XPDUSD -87
CHZUSD -7
Corn -60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 6.3M
AUDUSD 1.6K
SOLUSD 1.9K
XAGUSD 1.6K
XRPUSD -10K
APEUSD -42
WTI -2.3K
BRN -2K
XAUUSD 7.6K
GBPJPY -3.5K
USDCHF -299
GER40 -200
EURUSD 132
ETHUSD -172K
XPTUSD 3.4K
EURGBP -269
GBPUSD 808
USDJPY 1.4K
GBPCHF 380
ALGUSD -4
ATMUSD 349
EURJPY -779
USDCAD 598
NG 44
EURCHF 456
XPDUSD -4.5K
CHZUSD -31
Corn -590
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +316.91 EUR
Worst Trade: -102 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +239.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -263.74 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RHCInvestments-Metadoro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.19 10:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 10:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 07:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 02:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Spice Halapenyo
30USD al mese
-4%
0
0
USD
9.6K
EUR
15
0%
256
33%
61%
0.89
-1.41
EUR
13%
1:30
Copia

