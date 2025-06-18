SegnaliSezioni
Francesco Strappini

Goat 100k

Francesco Strappini
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
GoatFunded-Server
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
79 (56.02%)
Loss Trade:
62 (43.97%)
Best Trade:
724.00 USD
Worst Trade:
-712.00 USD
Profitto lordo:
10 320.56 USD (179 774 pips)
Perdita lorda:
-11 915.39 USD (177 008 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 075.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 075.83 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
23.91%
Massimo carico di deposito:
56.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
139 (98.58%)
Short Trade:
2 (1.42%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-11.31 USD
Profitto medio:
130.64 USD
Perdita media:
-192.18 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 090.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 131.17 USD (5)
Crescita mensile:
-1.89%
Previsione annuale:
-22.99%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 594.83 USD
Massimale:
4 340.55 USD (4.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.25% (4 365.55 USD)
Per equità:
0.99% (980.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100.x 35
GER40.x 23
XAUUSD.x 21
USDJPY.x 21
EURUSD.x 16
WTI.x 13
GBPUSD.x 11
BTCUSD.x 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100.x 89
GER40.x -231
XAUUSD.x -376
USDJPY.x 1.9K
EURUSD.x -1.9K
WTI.x -631
GBPUSD.x -350
BTCUSD.x -168
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100.x 37K
GER40.x -1.4K
XAUUSD.x -1.3K
USDJPY.x 5.1K
EURUSD.x -1.3K
WTI.x -85
GBPUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +724.00 USD
Worst Trade: -712 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 075.83 USD
Massima perdita consecutiva: -1 090.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoatFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 12:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Goat 100k
30USD al mese
-2%
0
0
USD
98K
USD
15
48%
141
56%
24%
0.86
-11.31
USD
4%
1:50
Copia

