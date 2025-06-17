SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Specialist 2
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Specialist 2

Dwi Budiyanto Darmadji
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
856
Profit Trade:
357 (41.70%)
Loss Trade:
499 (58.29%)
Best Trade:
4 129.88 USD
Worst Trade:
-1 197.77 USD
Profitto lordo:
135 426.11 USD (1 017 787 pips)
Perdita lorda:
-120 461.02 USD (919 869 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7 675.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 897.42 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.53%
Massimo carico di deposito:
10.93%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
505 (59.00%)
Short Trade:
351 (41.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
17.48 USD
Profitto medio:
379.34 USD
Perdita media:
-241.40 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-7 858.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 858.50 USD (28)
Crescita mensile:
37.54%
Previsione annuale:
455.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 963.70 USD
Massimale:
16 513.70 USD (40.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.28% (16 513.70 USD)
Per equità:
13.18% (7 801.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 792
NQ100.R 37
GBPJPY 9
EURUSD 5
GBPUSD 5
CHFJPY 4
USDJPY 3
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18K
NQ100.R 671
GBPJPY -339
EURUSD -404
GBPUSD -1.3K
CHFJPY -681
USDJPY -661
USDCAD 160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 99K
NQ100.R 9.4K
GBPJPY -1.2K
EURUSD -1K
GBPUSD -2.7K
CHFJPY -3.3K
USDJPY -3.2K
USDCAD 760
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 129.88 USD
Worst Trade: -1 198 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +7 675.50 USD
Massima perdita consecutiva: -7 858.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 15
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
300 più
Non ci sono recensioni
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 19:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 17:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 00:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 06:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 17:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Specialist 2
30USD al mese
28%
0
0
USD
65K
USD
23
0%
856
41%
99%
1.12
17.48
USD
27%
1:50
Copia

