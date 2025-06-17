- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
856
Profit Trade:
357 (41.70%)
Loss Trade:
499 (58.29%)
Best Trade:
4 129.88 USD
Worst Trade:
-1 197.77 USD
Profitto lordo:
135 426.11 USD (1 017 787 pips)
Perdita lorda:
-120 461.02 USD (919 869 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7 675.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 897.42 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.53%
Massimo carico di deposito:
10.93%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
505 (59.00%)
Short Trade:
351 (41.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
17.48 USD
Profitto medio:
379.34 USD
Perdita media:
-241.40 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-7 858.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 858.50 USD (28)
Crescita mensile:
37.54%
Previsione annuale:
455.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 963.70 USD
Massimale:
16 513.70 USD (40.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.28% (16 513.70 USD)
Per equità:
13.18% (7 801.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|792
|NQ100.R
|37
|GBPJPY
|9
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18K
|NQ100.R
|671
|GBPJPY
|-339
|EURUSD
|-404
|GBPUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|-681
|USDJPY
|-661
|USDCAD
|160
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|99K
|NQ100.R
|9.4K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-2.7K
|CHFJPY
|-3.3K
|USDJPY
|-3.2K
|USDCAD
|760
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 129.88 USD
Worst Trade: -1 198 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +7 675.50 USD
Massima perdita consecutiva: -7 858.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
