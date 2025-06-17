- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
92 (90.19%)
Loss Trade:
10 (9.80%)
Best Trade:
64.07 USD
Worst Trade:
-40.05 USD
Profitto lordo:
272.10 USD (9 860 pips)
Perdita lorda:
-134.22 USD (6 050 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (58.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
83.92%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.79
Long Trade:
59 (57.84%)
Short Trade:
43 (42.16%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
2.96 USD
Perdita media:
-13.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-76.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.84 USD (3)
Crescita mensile:
3.29%
Previsione annuale:
39.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.40 USD
Massimale:
76.84 USD (6.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.82% (76.84 USD)
Per equità:
17.46% (196.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|138
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.07 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +58.96 USD
Massima perdita consecutiva: -76.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 6
|
FBS-Real-10
|0.00 × 6
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.33 × 6
|
FBS-Real-6
|0.84 × 119
|
Longhorn-Real2
|0.89 × 27
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
FBS-Real-7
|1.11 × 2189
|
ICMarketsSC-Live06
|1.95 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|2.27 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|3.30 × 60
|
FxPro.com-Real06
|6.42 × 12
|
IronFX-Real11
|11.17 × 373
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
16
100%
102
90%
84%
2.02
1.35
USD
USD
17%
1:500