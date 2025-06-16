SegnaliSezioni
Chairul Rainalfi Mahendra

Life Balance Master

Chairul Rainalfi Mahendra
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 60%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
215
Profit Trade:
100 (46.51%)
Loss Trade:
115 (53.49%)
Best Trade:
50.66 USD
Worst Trade:
-50.50 USD
Profitto lordo:
3 151.76 USD (315 740 pips)
Perdita lorda:
-2 581.16 USD (255 978 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (424.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
424.09 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
88.87%
Massimo carico di deposito:
6.05%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
148 (68.84%)
Short Trade:
67 (31.16%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
2.65 USD
Profitto medio:
31.52 USD
Perdita media:
-22.44 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-270.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.89 USD (11)
Crescita mensile:
159.35%
Previsione annuale:
1 933.47%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
353.04 USD
Massimale:
503.28 USD (53.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.38% (497.93 USD)
Per equità:
13.71% (104.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 571
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 60K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.66 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +424.09 USD
Massima perdita consecutiva: -270.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.08 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 04:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 11:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Life Balance Master
30USD al mese
60%
0
0
USD
993
USD
16
93%
215
46%
89%
1.22
2.65
USD
46%
1:500
Copia

