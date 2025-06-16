SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Be14
Raghid Akzoum

Be14

Raghid Akzoum
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1 180%
Exness-MT5Real2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
262
Profit Trade:
180 (68.70%)
Loss Trade:
82 (31.30%)
Best Trade:
54.66 USD
Worst Trade:
-47.40 USD
Profitto lordo:
1 472.57 USD (626 745 pips)
Perdita lorda:
-432.38 USD (195 683 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (180.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
301.08 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
56.70%
Massimo carico di deposito:
1.33%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
129 (49.24%)
Short Trade:
133 (50.76%)
Fattore di profitto:
3.41
Profitto previsto:
3.97 USD
Profitto medio:
8.18 USD
Perdita media:
-5.27 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-47.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.88 USD (6)
Crescita mensile:
28.19%
Previsione annuale:
341.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.42 USD (21.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.07% (128.42 USD)
Per equità:
1.19% (7.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 80
EURUSDm 75
GBPUSDm 73
USDCHFm 14
AUDUSDm 8
GBPJPYm 5
USDJPYm 5
USDCADm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 619
EURUSDm 246
GBPUSDm 124
USDCHFm 37
AUDUSDm 5
GBPJPYm -6
USDJPYm 10
USDCADm 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 403K
EURUSDm 18K
GBPUSDm 6.4K
USDCHFm 2.5K
AUDUSDm 134
GBPJPYm -330
USDJPYm 825
USDCADm 354
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.66 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +180.87 USD
Massima perdita consecutiva: -47.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 15:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Be14
30USD al mese
1 180%
0
0
USD
640
USD
25
0%
262
68%
57%
3.40
3.97
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.