Hansen Benedictus Kurli

Masterfibo

Hansen Benedictus Kurli
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 189%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
401
Profit Trade:
291 (72.56%)
Loss Trade:
110 (27.43%)
Best Trade:
1 184.88 USD
Worst Trade:
-1 108.06 USD
Profitto lordo:
28 262.31 USD (2 658 707 pips)
Perdita lorda:
-15 220.62 USD (1 932 771 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 803.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 592.59 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
80.51%
Massimo carico di deposito:
141.07%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.55
Long Trade:
189 (47.13%)
Short Trade:
212 (52.87%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
32.52 USD
Profitto medio:
97.12 USD
Perdita media:
-138.37 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-663.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 361.80 USD (7)
Crescita mensile:
22.86%
Previsione annuale:
277.32%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.72 USD
Massimale:
2 867.98 USD (11.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.22% (2 867.98 USD)
Per equità:
58.04% (7 010.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50ft.r 189
JPN225ft 155
XAUUSD. 49
NAS100ft.r 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50ft.r 5.4K
JPN225ft 4.2K
XAUUSD. 2.9K
NAS100ft.r 556
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50ft.r 183K
JPN225ft 479K
XAUUSD. 17K
NAS100ft.r 47K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 184.88 USD
Worst Trade: -1 108 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 803.51 USD
Massima perdita consecutiva: -663.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
