- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
759
Profit Trade:
601 (79.18%)
Loss Trade:
158 (20.82%)
Best Trade:
257.57 USD
Worst Trade:
-57.28 USD
Profitto lordo:
2 756.28 USD (71 894 pips)
Perdita lorda:
-1 088.88 USD (63 272 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (37.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
809.48 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.58%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
325 (42.82%)
Short Trade:
434 (57.18%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
2.20 USD
Profitto medio:
4.59 USD
Perdita media:
-6.89 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-426.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-426.44 USD (18)
Crescita mensile:
5.37%
Previsione annuale:
65.14%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
426.44 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.24% (426.44 USD)
Per equità:
44.59% (1 881.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|370
|EURUSD
|263
|AUDCAD
|117
|archived
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|233
|EURUSD
|437
|AUDCAD
|188
|archived
|809
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|5.3K
|EURUSD
|-1.4K
|AUDCAD
|4.9K
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +257.57 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +37.40 USD
Massima perdita consecutiva: -426.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
