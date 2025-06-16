SegnaliSezioni
Flavio Iopes De Araujo

CENTAVOS

Flavio Iopes De Araujo
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
759
Profit Trade:
601 (79.18%)
Loss Trade:
158 (20.82%)
Best Trade:
257.57 USD
Worst Trade:
-57.28 USD
Profitto lordo:
2 756.28 USD (71 894 pips)
Perdita lorda:
-1 088.88 USD (63 272 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (37.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
809.48 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.58%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
325 (42.82%)
Short Trade:
434 (57.18%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
2.20 USD
Profitto medio:
4.59 USD
Perdita media:
-6.89 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-426.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-426.44 USD (18)
Crescita mensile:
5.37%
Previsione annuale:
65.14%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
426.44 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.24% (426.44 USD)
Per equità:
44.59% (1 881.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 370
EURUSD 263
AUDCAD 117
archived 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 233
EURUSD 437
AUDCAD 188
archived 809
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 5.3K
EURUSD -1.4K
AUDCAD 4.9K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +257.57 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +37.40 USD
Massima perdita consecutiva: -426.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
129 più
Non ci sono recensioni
2025.08.25 00:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 21:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 07:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 00:26
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.16 00:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 00:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
