- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 401
Profit Trade:
1 048 (74.80%)
Loss Trade:
353 (25.20%)
Best Trade:
222.70 USD
Worst Trade:
-171.22 USD
Profitto lordo:
3 679.91 USD (2 998 277 pips)
Perdita lorda:
-3 013.76 USD (3 122 577 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (120.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
56.72%
Massimo carico di deposito:
166.49%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
640 (45.68%)
Short Trade:
761 (54.32%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-8.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-258.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258.05 USD (9)
Crescita mensile:
-24.71%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
365.35 USD (24.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.30% (180.47 USD)
Per equità:
24.49% (1 690.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1311
|BTCUSDm
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|778
|BTCUSDm
|-112
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-131K
|BTCUSDm
|6.6K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +222.70 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +120.94 USD
Massima perdita consecutiva: -258.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
use low risk
capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
483
USD
USD
15
81%
1 401
74%
57%
1.22
0.48
USD
USD
37%
1:200