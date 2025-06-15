SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / A O T EXTRA 1
Suwan Chanidnok

A O T EXTRA 1

Suwan Chanidnok
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 401
Profit Trade:
1 048 (74.80%)
Loss Trade:
353 (25.20%)
Best Trade:
222.70 USD
Worst Trade:
-171.22 USD
Profitto lordo:
3 679.91 USD (2 998 277 pips)
Perdita lorda:
-3 013.76 USD (3 122 577 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (120.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
56.72%
Massimo carico di deposito:
166.49%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
640 (45.68%)
Short Trade:
761 (54.32%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-8.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-258.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258.05 USD (9)
Crescita mensile:
-24.71%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
365.35 USD (24.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.30% (180.47 USD)
Per equità:
24.49% (1 690.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1311
BTCUSDm 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 778
BTCUSDm -112
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -131K
BTCUSDm 6.6K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +222.70 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +120.94 USD
Massima perdita consecutiva: -258.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.

use low risk

capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 20:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 22:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 22:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 09:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
No swaps are charged
2025.08.06 08:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.07.31 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
