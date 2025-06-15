- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 177
Profit Trade:
2 948 (56.94%)
Loss Trade:
2 229 (43.06%)
Best Trade:
1 226.91 USD
Worst Trade:
-7 038.53 USD
Profitto lordo:
90 423.42 USD (1 868 039 pips)
Perdita lorda:
-78 129.70 USD (1 238 158 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (110.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 018.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
70.48%
Massimo carico di deposito:
4.36%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
3 093 (59.75%)
Short Trade:
2 084 (40.25%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.37 USD
Profitto medio:
30.67 USD
Perdita media:
-35.05 USD
Massime perdite consecutive:
377 (-192.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 376.44 USD (5)
Crescita mensile:
19.39%
Previsione annuale:
235.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 008.04 USD (26.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.82% (6 190.10 USD)
Per equità:
5.11% (628.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.V
|2170
|EURUSD.V
|868
|GBPCHF.V
|449
|NZDCAD.V
|279
|AUDCAD.V
|240
|GBPUSD.V
|219
|AUDNZD.V
|179
|USDJPY.V
|156
|USDCAD.V
|89
|NZDUSD.V
|88
|EURJPY.V
|83
|AUDUSD.V
|67
|GBPJPY.V
|54
|AUDJPY.V
|30
|CHFJPY.V
|30
|EURAUD.V
|27
|EURGBP.V
|25
|EURCAD.V
|20
|USDCHF.V
|17
|GBPAUD.V
|16
|NZDCHF.V
|15
|GBPCAD.V
|14
|CADJPY.V
|12
|EURNZD.V
|9
|AUDCHF.V
|8
|CADCHF.V
|5
|EURCHF.V
|3
|GBPNZD.V
|2
|HK50.V
|2
|NZDJPY.V
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.V
|10K
|EURUSD.V
|-71
|GBPCHF.V
|-70
|NZDCAD.V
|477
|AUDCAD.V
|1.6K
|GBPUSD.V
|-1.1K
|AUDNZD.V
|229
|USDJPY.V
|3.9K
|USDCAD.V
|95
|NZDUSD.V
|638
|EURJPY.V
|-174
|AUDUSD.V
|-302
|GBPJPY.V
|-7
|AUDJPY.V
|203
|CHFJPY.V
|63
|EURAUD.V
|142
|EURGBP.V
|-111
|EURCAD.V
|-118
|USDCHF.V
|-223
|GBPAUD.V
|57
|NZDCHF.V
|-306
|GBPCAD.V
|-3.6K
|CADJPY.V
|121
|EURNZD.V
|32
|AUDCHF.V
|223
|CADCHF.V
|16
|EURCHF.V
|22
|GBPNZD.V
|1
|HK50.V
|307
|NZDJPY.V
|63
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.V
|631K
|EURUSD.V
|15K
|GBPCHF.V
|-9.9K
|NZDCAD.V
|7.9K
|AUDCAD.V
|6.1K
|GBPUSD.V
|-15K
|AUDNZD.V
|6K
|USDJPY.V
|5.1K
|USDCAD.V
|1.5K
|NZDUSD.V
|-894
|EURJPY.V
|-2.1K
|AUDUSD.V
|-986
|GBPJPY.V
|-3.7K
|AUDJPY.V
|975
|CHFJPY.V
|515
|EURAUD.V
|3.1K
|EURGBP.V
|-490
|EURCAD.V
|967
|USDCHF.V
|2.2K
|GBPAUD.V
|949
|NZDCHF.V
|-3.5K
|GBPCAD.V
|-22K
|CADJPY.V
|3.4K
|EURNZD.V
|931
|AUDCHF.V
|929
|CADCHF.V
|391
|EURCHF.V
|179
|GBPNZD.V
|69
|HK50.V
|2.9K
|NZDJPY.V
|117
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 226.91 USD
Worst Trade: -7 039 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +110.77 USD
Massima perdita consecutiva: -192.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DBGMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
2025-03: 资金使用率170%
2025-07: 资金使用率130%， 趋势+
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
160%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
173
0%
5 177
56%
70%
1.15
2.37
USD
USD
54%
1:500