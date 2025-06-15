SegnaliSezioni
Green

Shi Dan Qiu
0 recensioni
Affidabilità
173 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 160%
DBGMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 177
Profit Trade:
2 948 (56.94%)
Loss Trade:
2 229 (43.06%)
Best Trade:
1 226.91 USD
Worst Trade:
-7 038.53 USD
Profitto lordo:
90 423.42 USD (1 868 039 pips)
Perdita lorda:
-78 129.70 USD (1 238 158 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (110.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 018.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
70.48%
Massimo carico di deposito:
4.36%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
3 093 (59.75%)
Short Trade:
2 084 (40.25%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.37 USD
Profitto medio:
30.67 USD
Perdita media:
-35.05 USD
Massime perdite consecutive:
377 (-192.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 376.44 USD (5)
Crescita mensile:
19.39%
Previsione annuale:
235.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 008.04 USD (26.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.82% (6 190.10 USD)
Per equità:
5.11% (628.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.V 2170
EURUSD.V 868
GBPCHF.V 449
NZDCAD.V 279
AUDCAD.V 240
GBPUSD.V 219
AUDNZD.V 179
USDJPY.V 156
USDCAD.V 89
NZDUSD.V 88
EURJPY.V 83
AUDUSD.V 67
GBPJPY.V 54
AUDJPY.V 30
CHFJPY.V 30
EURAUD.V 27
EURGBP.V 25
EURCAD.V 20
USDCHF.V 17
GBPAUD.V 16
NZDCHF.V 15
GBPCAD.V 14
CADJPY.V 12
EURNZD.V 9
AUDCHF.V 8
CADCHF.V 5
EURCHF.V 3
GBPNZD.V 2
HK50.V 2
NZDJPY.V 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.V 10K
EURUSD.V -71
GBPCHF.V -70
NZDCAD.V 477
AUDCAD.V 1.6K
GBPUSD.V -1.1K
AUDNZD.V 229
USDJPY.V 3.9K
USDCAD.V 95
NZDUSD.V 638
EURJPY.V -174
AUDUSD.V -302
GBPJPY.V -7
AUDJPY.V 203
CHFJPY.V 63
EURAUD.V 142
EURGBP.V -111
EURCAD.V -118
USDCHF.V -223
GBPAUD.V 57
NZDCHF.V -306
GBPCAD.V -3.6K
CADJPY.V 121
EURNZD.V 32
AUDCHF.V 223
CADCHF.V 16
EURCHF.V 22
GBPNZD.V 1
HK50.V 307
NZDJPY.V 63
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.V 631K
EURUSD.V 15K
GBPCHF.V -9.9K
NZDCAD.V 7.9K
AUDCAD.V 6.1K
GBPUSD.V -15K
AUDNZD.V 6K
USDJPY.V 5.1K
USDCAD.V 1.5K
NZDUSD.V -894
EURJPY.V -2.1K
AUDUSD.V -986
GBPJPY.V -3.7K
AUDJPY.V 975
CHFJPY.V 515
EURAUD.V 3.1K
EURGBP.V -490
EURCAD.V 967
USDCHF.V 2.2K
GBPAUD.V 949
NZDCHF.V -3.5K
GBPCAD.V -22K
CADJPY.V 3.4K
EURNZD.V 931
AUDCHF.V 929
CADCHF.V 391
EURCHF.V 179
GBPNZD.V 69
HK50.V 2.9K
NZDJPY.V 117
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 226.91 USD
Worst Trade: -7 039 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +110.77 USD
Massima perdita consecutiva: -192.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DBGMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025-03: 资金使用率170%

2025-07: 资金使用率130%， 趋势+

Non ci sono recensioni
