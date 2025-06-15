SegnaliSezioni
Francisco Jose Caballero Navarro

Fjtrader9

Francisco Jose Caballero Navarro
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2024 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
632
Profit Trade:
209 (33.06%)
Loss Trade:
423 (66.93%)
Best Trade:
29 855.34 USD
Worst Trade:
-13 771.66 USD
Profitto lordo:
440 547.19 USD (244 850 pips)
Perdita lorda:
-433 888.59 USD (237 461 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (14 219.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32 266.05 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
74.89%
Massimo carico di deposito:
100.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
289 (45.73%)
Short Trade:
343 (54.27%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
10.54 USD
Profitto medio:
2 107.88 USD
Perdita media:
-1 025.74 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-18 420.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30 518.44 USD (10)
Crescita mensile:
-44.55%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 249.31 USD
Massimale:
104 936.89 USD (49.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.64% (104 936.09 USD)
Per equità:
12.59% (17 262.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 371
XAGUSD 165
XNGUSD 36
USDJPY 9
EURUSD 7
GBPCAD 5
GBPJPY 5
CADJPY 4
EURJPY 4
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPUSD 3
EURCAD 3
USDCHF 3
USDCAD 3
EURCHF 2
AUDCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 46K
XAGUSD -31K
XNGUSD -7.7K
USDJPY -974
EURUSD 597
GBPCAD -2
GBPJPY 206
CADJPY 108
EURJPY -1.1K
AUDJPY 358
AUDUSD -135
GBPUSD -257
EURCAD 53
USDCHF 125
USDCAD 360
EURCHF -18
AUDCAD -1
XTIUSD -209
NZDUSD 15
EURAUD 64
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
XAGUSD -3.9K
XNGUSD -439
USDJPY -2.3K
EURUSD 1.3K
GBPCAD 243
GBPJPY -1.8K
CADJPY 254
EURJPY -3.3K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD -187
GBPUSD -175
EURCAD 440
USDCHF 148
USDCAD 1.1K
EURCHF -55
AUDCAD 0
XTIUSD -28
NZDUSD 24
EURAUD 218
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29 855.34 USD
Worst Trade: -13 772 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +14 219.26 USD
Massima perdita consecutiva: -18 420.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 3774
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 146
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.22 × 41
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.83 × 317
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
14 più
Swing Trader
Non ci sono recensioni
2025.06.15 21:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.67% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
