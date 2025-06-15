- Crescita
Trade:
632
Profit Trade:
209 (33.06%)
Loss Trade:
423 (66.93%)
Best Trade:
29 855.34 USD
Worst Trade:
-13 771.66 USD
Profitto lordo:
440 547.19 USD (244 850 pips)
Perdita lorda:
-433 888.59 USD (237 461 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (14 219.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32 266.05 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
74.89%
Massimo carico di deposito:
100.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
289 (45.73%)
Short Trade:
343 (54.27%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
10.54 USD
Profitto medio:
2 107.88 USD
Perdita media:
-1 025.74 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-18 420.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30 518.44 USD (10)
Crescita mensile:
-44.55%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 249.31 USD
Massimale:
104 936.89 USD (49.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.64% (104 936.09 USD)
Per equità:
12.59% (17 262.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|371
|XAGUSD
|165
|XNGUSD
|36
|USDJPY
|9
|EURUSD
|7
|GBPCAD
|5
|GBPJPY
|5
|CADJPY
|4
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|EURCHF
|2
|AUDCAD
|1
|XTIUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|46K
|XAGUSD
|-31K
|XNGUSD
|-7.7K
|USDJPY
|-974
|EURUSD
|597
|GBPCAD
|-2
|GBPJPY
|206
|CADJPY
|108
|EURJPY
|-1.1K
|AUDJPY
|358
|AUDUSD
|-135
|GBPUSD
|-257
|EURCAD
|53
|USDCHF
|125
|USDCAD
|360
|EURCHF
|-18
|AUDCAD
|-1
|XTIUSD
|-209
|NZDUSD
|15
|EURAUD
|64
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|XAGUSD
|-3.9K
|XNGUSD
|-439
|USDJPY
|-2.3K
|EURUSD
|1.3K
|GBPCAD
|243
|GBPJPY
|-1.8K
|CADJPY
|254
|EURJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|-187
|GBPUSD
|-175
|EURCAD
|440
|USDCHF
|148
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|-55
|AUDCAD
|0
|XTIUSD
|-28
|NZDUSD
|24
|EURAUD
|218
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29 855.34 USD
Worst Trade: -13 772 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +14 219.26 USD
Massima perdita consecutiva: -18 420.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.31 × 3774
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.11 × 146
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
VantageFXInternational-Live
|2.65 × 43
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.22 × 41
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.83 × 317
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
Swing Trader
Non ci sono recensioni
