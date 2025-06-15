- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
362
Profit Trade:
169 (46.68%)
Loss Trade:
193 (53.31%)
Best Trade:
76.94 USD
Worst Trade:
-57.13 USD
Profitto lordo:
2 409.21 USD (3 422 898 pips)
Perdita lorda:
-1 897.65 USD (4 166 376 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (210.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.50 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
52.39%
Massimo carico di deposito:
30.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
223 (61.60%)
Short Trade:
139 (38.40%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
14.26 USD
Perdita media:
-9.83 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-113.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.15 USD (9)
Crescita mensile:
44.29%
Previsione annuale:
537.33%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.98 USD
Massimale:
326.09 USD (27.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.30% (325.61 USD)
Per equità:
18.02% (61.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|BTCUSD
|92
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|654
|BTCUSD
|-242
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|403K
|BTCUSD
|-1.1M
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|1.1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.94 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +210.50 USD
Massima perdita consecutiva: -113.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.57 × 736
|
Exness-MT5Real15
|0.82 × 272
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 311
|
Exness-MT5Real
|3.87 × 31
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
|
VantageInternational-Live
|5.78 × 152
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Tracking...
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
134%
0
0
USD
USD
432
USD
USD
16
79%
362
46%
52%
1.26
1.41
USD
USD
53%
1:500