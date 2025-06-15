SegnaliSezioni
Khac Thang Trinh

Vovi Terra 52

Khac Thang Trinh
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 134%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
362
Profit Trade:
169 (46.68%)
Loss Trade:
193 (53.31%)
Best Trade:
76.94 USD
Worst Trade:
-57.13 USD
Profitto lordo:
2 409.21 USD (3 422 898 pips)
Perdita lorda:
-1 897.65 USD (4 166 376 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (210.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.50 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
52.39%
Massimo carico di deposito:
30.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
223 (61.60%)
Short Trade:
139 (38.40%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
14.26 USD
Perdita media:
-9.83 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-113.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.15 USD (9)
Crescita mensile:
44.29%
Previsione annuale:
537.33%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.98 USD
Massimale:
326.09 USD (27.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.30% (325.61 USD)
Per equità:
18.02% (61.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 220
BTCUSD 92
GBPUSD 32
EURUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 654
BTCUSD -242
GBPUSD 58
EURUSD 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 403K
BTCUSD -1.1M
GBPUSD 2.3K
EURUSD 1.1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.94 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +210.50 USD
Massima perdita consecutiva: -113.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 736
Exness-MT5Real15
0.82 × 272
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 311
Exness-MT5Real
3.87 × 31
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
VantageInternational-Live
5.78 × 152
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
11 più
Tracking...
Non ci sono recensioni
2025.09.29 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 16:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 05:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 03:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 01:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 00:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Vovi Terra 52
30USD al mese
134%
0
0
USD
432
USD
16
79%
362
46%
52%
1.26
1.41
USD
53%
1:500
