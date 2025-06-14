SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MY SAVING 1
Xuan Dong Duong

MY SAVING 1

Xuan Dong Duong
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 011
Profit Trade:
728 (72.00%)
Loss Trade:
283 (27.99%)
Best Trade:
288.99 USD
Worst Trade:
-440.00 USD
Profitto lordo:
8 241.31 USD (816 864 pips)
Perdita lorda:
-6 512.06 USD (236 566 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (56.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
540.92 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.76%
Massimo carico di deposito:
44.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
568 (56.18%)
Short Trade:
443 (43.82%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
11.32 USD
Perdita media:
-23.01 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-25.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-688.83 USD (2)
Crescita mensile:
-4.45%
Previsione annuale:
-53.97%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 016.65 USD (22.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.16% (1 016.65 USD)
Per equità:
13.33% (1 623.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 564
GBPUSDm 163
XAUUSDm 66
NZDCADm 65
AUDCADm 49
AUDUSDm 44
AUDNZDm 40
BTCUSDm 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 1.3K
GBPUSDm 535
XAUUSDm 339
NZDCADm -108
AUDCADm -549
AUDUSDm -152
AUDNZDm 51
BTCUSDm 311
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 18K
GBPUSDm -189
XAUUSDm 4.8K
NZDCADm -3.9K
AUDCADm -115
AUDUSDm -3.4K
AUDNZDm 694
BTCUSDm 564K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +288.99 USD
Worst Trade: -440 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +56.20 USD
Massima perdita consecutiva: -25.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Tài khoản đầu tư dạng tiết kiệm của Dương Xuân Đông. Tôi hi vọng kiếm được lợi nhuận hàng tháng.
Non ci sono recensioni
2025.07.07 07:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 07:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MY SAVING 1
30USD al mese
21%
0
0
USD
17K
USD
22
71%
1 011
72%
1%
1.26
1.71
USD
13%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.