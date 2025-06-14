SegnaliSezioni
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Link2s 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 107%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
857
Profit Trade:
554 (64.64%)
Loss Trade:
303 (35.36%)
Best Trade:
161.06 USD
Worst Trade:
-130.37 USD
Profitto lordo:
4 774.87 USD (209 461 pips)
Perdita lorda:
-4 023.97 USD (197 241 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (206.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
206.81 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.23%
Massimo carico di deposito:
65.66%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
442 (51.58%)
Short Trade:
415 (48.42%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
8.62 USD
Perdita media:
-13.28 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-380.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-478.32 USD (18)
Crescita mensile:
-22.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
666.08 USD (41.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.16% (666.08 USD)
Per equità:
72.60% (917.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 262
GBPAUD 101
GBPNZD 77
NZDJPY 74
AUDUSD 69
EURAUD 45
NZDCAD 40
GBPCAD 37
EURUSD 33
EURCHF 29
AUDJPY 26
CHFJPY 20
EURCAD 14
USDCAD 12
USDCHF 5
USDJPY 5
GBPJPY 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 12
GBPAUD 282
GBPNZD -67
NZDJPY 151
AUDUSD 208
EURAUD 7
NZDCAD -67
GBPCAD 42
EURUSD 116
EURCHF 18
AUDJPY 19
CHFJPY -14
EURCAD 22
USDCAD 15
USDCHF -18
USDJPY 4
GBPJPY 4
GBPUSD 1
NZDUSD 8
AUDCHF 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP -5.9K
GBPAUD 8.5K
GBPNZD -12K
NZDJPY 8.8K
AUDUSD 7.6K
EURAUD 1K
NZDCAD -3.1K
GBPCAD 703
EURUSD 1.2K
EURCHF -38
AUDJPY 1.7K
CHFJPY -2.4K
EURCAD 3K
USDCAD 2.1K
USDCHF -1.5K
USDJPY 656
GBPJPY 569
GBPUSD 117
NZDUSD 777
AUDCHF 119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +161.06 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +206.81 USD
Massima perdita consecutiva: -380.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
FPMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live32
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live05
0.56 × 118
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.77 × 381
ICMarketsSC-Live08
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 445
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 12042
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 731
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4704
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.07 × 27
ICMarketsSC-Live03
1.14 × 2030
85 più
Non ci sono recensioni
