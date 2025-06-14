SegnaliSezioni
Ng Harpin

MasterHHo FC

Ng Harpin
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 90 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Forex.comSG-Live 107
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 210
Profit Trade:
1 194 (98.67%)
Loss Trade:
16 (1.32%)
Best Trade:
9.60 SGD
Worst Trade:
-400.15 SGD
Profitto lordo:
1 718.13 SGD (89 862 pips)
Perdita lorda:
-1 786.49 SGD (25 555 pips)
Vincite massime consecutive:
831 (1 049.92 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
1 049.92 SGD (831)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.89%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
701 (57.93%)
Short Trade:
509 (42.07%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.06 SGD
Profitto medio:
1.44 SGD
Perdita media:
-111.66 SGD
Massime perdite consecutive:
4 (-125.62 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-745.04 SGD (2)
Crescita mensile:
1.00%
Previsione annuale:
13.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
302.37 SGD
Massimale:
1 371.51 SGD (29.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.15% (1 371.51 SGD)
Per equità:
42.28% (4 781.14 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 293
EURUSD 268
USDCHF 231
GBPUSD 175
EURCHF 101
EURGBP 69
AUDCAD 56
CADCHF 12
GBPCHF 4
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 251
EURUSD 116
USDCHF -878
GBPUSD 69
EURCHF 147
EURGBP 89
AUDCAD 125
CADCHF 21
GBPCHF 6
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 14K
EURUSD 11K
USDCHF -782
GBPUSD 6.4K
EURCHF 8.6K
EURGBP 6.6K
AUDCAD 17K
CADCHF 1.7K
GBPCHF 505
EURJPY 34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.60 SGD
Worst Trade: -400 SGD
Vincite massime consecutive: 831
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 049.92 SGD
Massima perdita consecutiva: -125.62 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.comSG-Live 107" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

live trading - up to max 70% equity to avoid Forced Position Closure (correct leverage is 1:30)
Non ci sono recensioni
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.41% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 07:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
