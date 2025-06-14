- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 210
Profit Trade:
1 194 (98.67%)
Loss Trade:
16 (1.32%)
Best Trade:
9.60 SGD
Worst Trade:
-400.15 SGD
Profitto lordo:
1 718.13 SGD (89 862 pips)
Perdita lorda:
-1 786.49 SGD (25 555 pips)
Vincite massime consecutive:
831 (1 049.92 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
1 049.92 SGD (831)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.89%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
701 (57.93%)
Short Trade:
509 (42.07%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.06 SGD
Profitto medio:
1.44 SGD
Perdita media:
-111.66 SGD
Massime perdite consecutive:
4 (-125.62 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-745.04 SGD (2)
Crescita mensile:
1.00%
Previsione annuale:
13.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
302.37 SGD
Massimale:
1 371.51 SGD (29.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.15% (1 371.51 SGD)
Per equità:
42.28% (4 781.14 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|293
|EURUSD
|268
|USDCHF
|231
|GBPUSD
|175
|EURCHF
|101
|EURGBP
|69
|AUDCAD
|56
|CADCHF
|12
|GBPCHF
|4
|EURJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|251
|EURUSD
|116
|USDCHF
|-878
|GBPUSD
|69
|EURCHF
|147
|EURGBP
|89
|AUDCAD
|125
|CADCHF
|21
|GBPCHF
|6
|EURJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|14K
|EURUSD
|11K
|USDCHF
|-782
|GBPUSD
|6.4K
|EURCHF
|8.6K
|EURGBP
|6.6K
|AUDCAD
|17K
|CADCHF
|1.7K
|GBPCHF
|505
|EURJPY
|34
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.60 SGD
Worst Trade: -400 SGD
Vincite massime consecutive: 831
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 049.92 SGD
Massima perdita consecutiva: -125.62 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.comSG-Live 107" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
live trading - up to max 70% equity to avoid Forced Position Closure (correct leverage is 1:30)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
90USD al mese
7%
0
0
USD
USD
8.6K
SGD
SGD
21
100%
1 210
98%
100%
0.96
-0.06
SGD
SGD
42%
1:50