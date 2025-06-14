SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Full pool dawn of 10 years EA
Jian Bing Gong

Full pool dawn of 10 years EA

Jian Bing Gong
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
1 / 2.1K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 323%
Exness-Real2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
80 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.33 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
323.63 USD (164 565 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
80 (323.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
323.63 USD (80)
Indice di Sharpe:
2.28
Attività di trading:
18.02%
Massimo carico di deposito:
45.57%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
42 (52.50%)
Short Trade:
38 (47.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.05 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
31.36%
Previsione annuale:
380.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
42.07% (52.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 324
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 165K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.33 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 80
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +323.63 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This strategy originated from the ten-year stable EA of "once a day, once a order". It is now planned to gradually improve to "twice a day, once a order". Daily interest rate of 1% -2%, win rate of 100%, current drawdown of 0%. At present, the maximum floating loss of the signal account is 58u (appearing on May 29th). It is recommended to have a starting capital of no less than 100u and set a hard stop loss according to one's own habits. If there is a loss after strictly following the funding ratio, we promise to refund double the subscription fee.


Non ci sono recensioni
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 16:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 05:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 17:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 17:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 03:13
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
