Trade:
755
Profit Trade:
689 (91.25%)
Loss Trade:
66 (8.74%)
Best Trade:
304.20 USD
Worst Trade:
-86.27 USD
Profitto lordo:
7 060.72 USD (11 120 663 pips)
Perdita lorda:
-466.62 USD (1 827 729 pips)
Vincite massime consecutive:
289 (4 029.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 029.95 USD (289)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
76.44
Long Trade:
515 (68.21%)
Short Trade:
240 (31.79%)
Fattore di profitto:
15.13
Profitto previsto:
8.73 USD
Profitto medio:
10.25 USD
Perdita media:
-7.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-23.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.27 USD (1)
Crescita mensile:
5.68%
Previsione annuale:
68.94%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 USD
Massimale:
86.27 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (86.39 USD)
Per equità:
24.86% (3 325.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|639
|ETHUSD
|19
|NZDUSD
|15
|XAUUSD
|12
|EURGBP
|12
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|7
|USOIL
|7
|AUDUSD
|5
|USTEC
|4
|USDCHF
|4
|TSLA
|4
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|USDJPY
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|GBPNZD
|1
|XAGUSD
|1
|NZDCAD
|1
|DXY
|1
|MSFT
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|3.1K
|ETHUSD
|1.3K
|NZDUSD
|395
|XAUUSD
|123
|EURGBP
|289
|GBPUSD
|80
|EURUSD
|92
|USOIL
|117
|AUDUSD
|41
|USTEC
|72
|USDCHF
|48
|TSLA
|240
|AUDJPY
|23
|AUDCHF
|453
|AUDNZD
|10
|USDJPY
|34
|NZDCHF
|45
|AUDCAD
|9
|CADCHF
|25
|GBPNZD
|6
|XAGUSD
|10
|NZDCAD
|11
|DXY
|19
|MSFT
|30
|USDCAD
|31
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|9M
|ETHUSD
|118K
|NZDUSD
|3.7K
|XAUUSD
|116K
|EURGBP
|1.3K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|1.3K
|USOIL
|3.6K
|AUDUSD
|673
|USTEC
|65K
|USDCHF
|433
|TSLA
|2.9K
|AUDJPY
|702
|AUDCHF
|1.1K
|AUDNZD
|139
|USDJPY
|500
|NZDCHF
|200
|AUDCAD
|267
|CADCHF
|116
|GBPNZD
|226
|XAGUSD
|204
|NZDCAD
|163
|DXY
|555
|MSFT
|312
|USDCAD
|436
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +304.20 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 289
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 029.95 USD
Massima perdita consecutiva: -23.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 1637
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.04 × 911
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|6.50 × 169
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
RoboForex-Pro
|13.00 × 2
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|15.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.29 × 235
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Live Streaming of this signal is here :
https://www.tiktok.com/@badranayaarmy/live
BTCUSD specialized EA, minimum starting balance is 10000 usd (standard account).
on this account, EA trade BTCusd only, other pairs is not traded by EA.
you can use this EA (rent or buy): at https://www.mql5.com/en/market/product/141426
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
83%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
76
83%
755
91%
100%
15.13
8.73
USD
USD
25%
1:500