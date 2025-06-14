SegnaliSezioni
The Target TT Anti Mainstream
Syarif Nur Arief

The Target TT Anti Mainstream

Syarif Nur Arief
0 recensioni
Affidabilità
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 83%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
755
Profit Trade:
689 (91.25%)
Loss Trade:
66 (8.74%)
Best Trade:
304.20 USD
Worst Trade:
-86.27 USD
Profitto lordo:
7 060.72 USD (11 120 663 pips)
Perdita lorda:
-466.62 USD (1 827 729 pips)
Vincite massime consecutive:
289 (4 029.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 029.95 USD (289)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
76.44
Long Trade:
515 (68.21%)
Short Trade:
240 (31.79%)
Fattore di profitto:
15.13
Profitto previsto:
8.73 USD
Profitto medio:
10.25 USD
Perdita media:
-7.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-23.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.27 USD (1)
Crescita mensile:
5.68%
Previsione annuale:
68.94%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 USD
Massimale:
86.27 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (86.39 USD)
Per equità:
24.86% (3 325.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 639
ETHUSD 19
NZDUSD 15
XAUUSD 12
EURGBP 12
GBPUSD 7
EURUSD 7
USOIL 7
AUDUSD 5
USTEC 4
USDCHF 4
TSLA 4
AUDJPY 3
AUDCHF 3
AUDNZD 2
USDJPY 2
NZDCHF 2
AUDCAD 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
XAGUSD 1
NZDCAD 1
DXY 1
MSFT 1
USDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 3.1K
ETHUSD 1.3K
NZDUSD 395
XAUUSD 123
EURGBP 289
GBPUSD 80
EURUSD 92
USOIL 117
AUDUSD 41
USTEC 72
USDCHF 48
TSLA 240
AUDJPY 23
AUDCHF 453
AUDNZD 10
USDJPY 34
NZDCHF 45
AUDCAD 9
CADCHF 25
GBPNZD 6
XAGUSD 10
NZDCAD 11
DXY 19
MSFT 30
USDCAD 31
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 9M
ETHUSD 118K
NZDUSD 3.7K
XAUUSD 116K
EURGBP 1.3K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 1.3K
USOIL 3.6K
AUDUSD 673
USTEC 65K
USDCHF 433
TSLA 2.9K
AUDJPY 702
AUDCHF 1.1K
AUDNZD 139
USDJPY 500
NZDCHF 200
AUDCAD 267
CADCHF 116
GBPNZD 226
XAGUSD 204
NZDCAD 163
DXY 555
MSFT 312
USDCAD 436
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +304.20 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 289
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 029.95 USD
Massima perdita consecutiva: -23.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.70 × 1637
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real3
4.04 × 911
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
6.50 × 169
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
RoboForex-Pro
13.00 × 2
FxPro-MT5
14.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
15.25 × 12
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.29 × 235
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Live Streaming of this signal is here :

https://www.tiktok.com/@badranayaarmy/live


BTCUSD specialized EA, minimum starting balance is 10000 usd (standard account).

on this account, EA trade BTCusd only, other pairs is not traded by EA.

you can use this EA (rent or buy): at https://www.mql5.com/en/market/product/141426

Non ci sono recensioni
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.04 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 00:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 11:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 10:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 03:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 03:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
