SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LEXIRON
Anom Trijayanto

LEXIRON

Anom Trijayanto
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
OctaFX-Real2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
687
Profit Trade:
666 (96.94%)
Loss Trade:
21 (3.06%)
Best Trade:
969.54 USD
Worst Trade:
-692.78 USD
Profitto lordo:
14 469.69 USD (4 632 314 pips)
Perdita lorda:
-1 992.62 USD (173 562 pips)
Vincite massime consecutive:
165 (936.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 523.49 USD (131)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
98.96%
Massimo carico di deposito:
27.79%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.01
Long Trade:
564 (82.10%)
Short Trade:
123 (17.90%)
Fattore di profitto:
7.26
Profitto previsto:
18.16 USD
Profitto medio:
21.73 USD
Perdita media:
-94.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-190.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-692.78 USD (1)
Crescita mensile:
101.24%
Previsione annuale:
1 228.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.17 USD
Massimale:
692.78 USD (9.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.61% (190.53 USD)
Per equità:
78.62% (1 848.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 658
BTCUSD 3
XAGUSD 2
USDCHF 1
EURUSD 1
ETHUSD 1
XRPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD -3
XAGUSD 5
USDCHF 5
EURUSD -8
ETHUSD 0
XRPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 887K
BTCUSD -30K
XAGUSD 103
USDCHF 389
EURUSD -832
ETHUSD 39
XRPUSD 208
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +969.54 USD
Worst Trade: -693 USD
Vincite massime consecutive: 131
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +936.99 USD
Massima perdita consecutiva: -190.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 618
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
OctaFX-Real2
1.32 × 505
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real
1.42 × 182
Alpari-MT5
1.42 × 417
ICMarketsSC-MT5-4
1.46 × 56
VantageInternational-Live
2.17 × 41
ICMarketsSC-MT5
2.39 × 135
FusionMarkets-Live
2.45 × 84
ZeroMarkets-Live
4.48 × 450
XMTrading-MT5 3
5.69 × 444
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
7.30 × 722
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
11.75 × 475
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.10 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 00:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.05 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 09:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 08:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 18:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 05:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 03:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 00:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LEXIRON
30USD al mese
35%
0
0
USD
11K
USD
22
0%
687
96%
99%
7.26
18.16
USD
79%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.