Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
687
Profit Trade:
666 (96.94%)
Loss Trade:
21 (3.06%)
Best Trade:
969.54 USD
Worst Trade:
-692.78 USD
Profitto lordo:
14 469.69 USD (4 632 314 pips)
Perdita lorda:
-1 992.62 USD (173 562 pips)
Vincite massime consecutive:
165 (936.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 523.49 USD (131)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
98.96%
Massimo carico di deposito:
27.79%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.01
Long Trade:
564 (82.10%)
Short Trade:
123 (17.90%)
Fattore di profitto:
7.26
Profitto previsto:
18.16 USD
Profitto medio:
21.73 USD
Perdita media:
-94.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-190.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-692.78 USD (1)
Crescita mensile:
101.24%
Previsione annuale:
1 228.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.17 USD
Massimale:
692.78 USD (9.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.61% (190.53 USD)
Per equità:
78.62% (1 848.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|658
|BTCUSD
|3
|XAGUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|ETHUSD
|1
|XRPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|-3
|XAGUSD
|5
|USDCHF
|5
|EURUSD
|-8
|ETHUSD
|0
|XRPUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|887K
|BTCUSD
|-30K
|XAGUSD
|103
|USDCHF
|389
|EURUSD
|-832
|ETHUSD
|39
|XRPUSD
|208
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +969.54 USD
Worst Trade: -693 USD
Vincite massime consecutive: 131
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +936.99 USD
Massima perdita consecutiva: -190.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.94 × 618
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|1.32 × 505
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real
|1.42 × 182
|
Alpari-MT5
|1.42 × 417
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.46 × 56
|
VantageInternational-Live
|2.17 × 41
|
ICMarketsSC-MT5
|2.39 × 135
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 84
|
ZeroMarkets-Live
|4.48 × 450
|
XMTrading-MT5 3
|5.69 × 444
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|7.30 × 722
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|11.75 × 475
