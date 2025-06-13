- Crescita
Trade:
402
Profit Trade:
292 (72.63%)
Loss Trade:
110 (27.36%)
Best Trade:
200.33 USD
Worst Trade:
-254.07 USD
Profitto lordo:
9 283.32 USD (946 704 pips)
Perdita lorda:
-6 255.84 USD (738 274 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (654.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
693.23 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
17.03%
Massimo carico di deposito:
49.04%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
173 (43.03%)
Short Trade:
229 (56.97%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
7.53 USD
Profitto medio:
31.79 USD
Perdita media:
-56.87 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-789.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-789.33 USD (11)
Crescita mensile:
20.41%
Previsione annuale:
247.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.41 USD
Massimale:
817.35 USD (28.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.79% (817.35 USD)
Per equità:
36.91% (1 258.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|402
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|208K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.33 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +654.13 USD
Massima perdita consecutiva: -789.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
