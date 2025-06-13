- Crescita
Trade:
261
Profit Trade:
126 (48.27%)
Loss Trade:
135 (51.72%)
Best Trade:
193.20 USD
Worst Trade:
-284.76 USD
Profitto lordo:
4 772.15 USD (779 522 pips)
Perdita lorda:
-6 528.97 USD (700 755 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (442.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
442.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
71.03%
Massimo carico di deposito:
48.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
108 (41.38%)
Short Trade:
153 (58.62%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-6.73 USD
Profitto medio:
37.87 USD
Perdita media:
-48.36 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-568.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-568.44 USD (9)
Crescita mensile:
10.22%
Previsione annuale:
123.98%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 502.95 USD
Massimale:
2 502.95 USD (83.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.23% (2 502.95 USD)
Per equità:
19.49% (408.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|NQ100.R
|107
|GBPJPY
|8
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|2
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2.4K
|NQ100.R
|574
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-71
|CHFJPY
|-41
|AUDJPY
|34
|USDCHF
|12
|EURCHF
|2
|CADJPY
|45
|NZDJPY
|50
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-80K
|NQ100.R
|155K
|GBPJPY
|452
|GBPUSD
|1.6K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|-1.7K
|CHFJPY
|-962
|AUDJPY
|1.1K
|USDCHF
|172
|EURCHF
|51
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +193.20 USD
Worst Trade: -285 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +442.10 USD
Massima perdita consecutiva: -568.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
305 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
23
20%
261
48%
71%
0.73
-6.73
USD
USD
81%
1:50