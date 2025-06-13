- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
84 (89.36%)
Loss Trade:
10 (10.64%)
Best Trade:
38.61 USD
Worst Trade:
-86.18 USD
Profitto lordo:
1 032.17 USD (93 038 pips)
Perdita lorda:
-665.94 USD (40 951 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (270.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
270.20 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
54.94%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.35
Long Trade:
50 (53.19%)
Short Trade:
44 (46.81%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
3.90 USD
Profitto medio:
12.29 USD
Perdita media:
-66.59 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-86.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.18 USD (1)
Crescita mensile:
10.75%
Previsione annuale:
130.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.37 USD
Massimale:
156.09 USD (21.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.71% (154.55 USD)
Per equità:
13.52% (54.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.61 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +270.20 USD
Massima perdita consecutiva: -86.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
777USD al mese
163%
0
0
USD
USD
591
USD
USD
17
100%
94
89%
0%
1.54
3.90
USD
USD
22%
1:500