SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BREAK150
Valentin Woite

BREAK150

Valentin Woite
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 90 USD al mese
crescita dal 2025 58%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
122 (79.73%)
Loss Trade:
31 (20.26%)
Best Trade:
137.23 EUR
Worst Trade:
-65.88 EUR
Profitto lordo:
988.67 EUR (20 921 pips)
Perdita lorda:
-397.63 EUR (21 419 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (17.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
202.60 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
17.94%
Massimo carico di deposito:
43.70%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.97
Long Trade:
83 (54.25%)
Short Trade:
70 (45.75%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
3.86 EUR
Profitto medio:
8.10 EUR
Perdita media:
-12.83 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-19.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-65.88 EUR (1)
Crescita mensile:
19.70%
Previsione annuale:
239.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.92 EUR
Massimale:
65.88 EUR (52.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.30% (65.88 EUR)
Per equità:
52.01% (64.68 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 64
USDCHF 23
USDJPY 17
GBPUSD 15
EURGBP 12
USDCAD 10
AUDUSD 7
NZDUSD 3
EURCHF 1
CADCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 671
USDCHF -6
USDJPY 6
GBPUSD 0
EURGBP 7
USDCAD 2
AUDUSD 0
NZDUSD -4
EURCHF -3
CADCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.5K
USDCHF -1.6K
USDJPY -146
GBPUSD -236
EURGBP 513
USDCAD 163
AUDUSD -63
NZDUSD -369
EURCHF -221
CADCHF -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +137.23 EUR
Worst Trade: -66 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.73 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 11
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ATCBrokers-Live 1
0.10 × 153
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 52
Alpari-Pro.ECN
0.19 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
FBS-Real-10
0.86 × 7
FBS-Real-6
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
BlackBullMarkets-Live
1.08 × 465
10 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 06:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 22:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 14:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Share of trading days is too low
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 00:18
Share of trading days is too low
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.12 21:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BREAK150
90USD al mese
58%
0
0
USD
2.6K
EUR
15
100%
153
79%
18%
2.48
3.86
EUR
52%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.