- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
122 (79.73%)
Loss Trade:
31 (20.26%)
Best Trade:
137.23 EUR
Worst Trade:
-65.88 EUR
Profitto lordo:
988.67 EUR (20 921 pips)
Perdita lorda:
-397.63 EUR (21 419 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (17.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
202.60 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
17.94%
Massimo carico di deposito:
43.70%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.97
Long Trade:
83 (54.25%)
Short Trade:
70 (45.75%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
3.86 EUR
Profitto medio:
8.10 EUR
Perdita media:
-12.83 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-19.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-65.88 EUR (1)
Crescita mensile:
19.70%
Previsione annuale:
239.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.92 EUR
Massimale:
65.88 EUR (52.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.30% (65.88 EUR)
Per equità:
52.01% (64.68 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|USDCHF
|23
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|15
|EURGBP
|12
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|3
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|671
|USDCHF
|-6
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|0
|EURGBP
|7
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|-4
|EURCHF
|-3
|CADCHF
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDCHF
|-1.6K
|USDJPY
|-146
|GBPUSD
|-236
|EURGBP
|513
|USDCAD
|163
|AUDUSD
|-63
|NZDUSD
|-369
|EURCHF
|-221
|CADCHF
|-34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +137.23 EUR
Worst Trade: -66 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.73 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ATCBrokers-Live 1
|0.10 × 153
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 52
|
Alpari-Pro.ECN
|0.19 × 21
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
FBS-Real-10
|0.86 × 7
|
FBS-Real-6
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
BlackBullMarkets-Live
|1.08 × 465
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
90USD al mese
58%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
15
100%
153
79%
18%
2.48
3.86
EUR
EUR
52%
1:500