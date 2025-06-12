- Crescita
Trade:
58
Profit Trade:
45 (77.58%)
Loss Trade:
13 (22.41%)
Best Trade:
24.90 USD
Worst Trade:
-74.60 USD
Profitto lordo:
392.30 USD (4 141 pips)
Perdita lorda:
-317.60 USD (3 166 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (99.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.00 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
24.77%
Massimo carico di deposito:
112.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
40 (68.97%)
Short Trade:
18 (31.03%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
8.72 USD
Perdita media:
-24.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-80.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.30 USD (2)
Crescita mensile:
20.19%
Previsione annuale:
244.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.50 USD
Massimale:
80.30 USD (22.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.71% (80.20 USD)
Per equità:
87.49% (144.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|58
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|75
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|975
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 77
Exness-MT5Real6
|1.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
Exness-MT5Real11
|1.67 × 9
DerivBVI-Server
|3.00 × 6
DerivVU-Server
|3.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live4
|4.00 × 3
DerivSVG-Server
|4.48 × 23
DerivSVG-Server-02
|6.00 × 10
