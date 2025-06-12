SegnaliSezioni
Pedro Maniglia

Maxagf Scalper Exness

Pedro Maniglia
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 41%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
45 (77.58%)
Loss Trade:
13 (22.41%)
Best Trade:
24.90 USD
Worst Trade:
-74.60 USD
Profitto lordo:
392.30 USD (4 141 pips)
Perdita lorda:
-317.60 USD (3 166 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (99.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.00 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
24.77%
Massimo carico di deposito:
112.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
40 (68.97%)
Short Trade:
18 (31.03%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
8.72 USD
Perdita media:
-24.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-80.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.30 USD (2)
Crescita mensile:
20.19%
Previsione annuale:
244.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.50 USD
Massimale:
80.30 USD (22.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.71% (80.20 USD)
Per equità:
87.49% (144.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 975
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.90 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +99.00 USD
Massima perdita consecutiva: -80.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 77
Exness-MT5Real6
1.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
Exness-MT5Real11
1.67 × 9
DerivBVI-Server
3.00 × 6
DerivVU-Server
3.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live4
4.00 × 3
DerivSVG-Server
4.48 × 23
DerivSVG-Server-02
6.00 × 10
Non ci sono recensioni
2025.08.19 07:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 15:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 15:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 14:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 23:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 22:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
High current drawdown in 69% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 07:58
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 04:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
