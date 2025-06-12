- Crescita
Trade:
71
Profit Trade:
69 (97.18%)
Loss Trade:
2 (2.82%)
Best Trade:
8.01 USD
Worst Trade:
-39.30 USD
Profitto lordo:
200.37 USD (134 618 pips)
Perdita lorda:
-85.92 USD (78 338 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (73.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.69 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
3.53%
Massimo carico di deposito:
23.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
38 (53.52%)
Short Trade:
33 (46.48%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-42.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-39.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.30 USD (1)
Crescita mensile:
46.80%
Previsione annuale:
567.83%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
39.50 USD (23.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.04% (39.37 USD)
Per equità:
38.91% (54.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.01 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.69 USD
Massima perdita consecutiva: -39.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Scalping
I recommend an account with a narrow spread
Planned return of 10% per month
Recommended broker https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=fnjf
My Telegram Channel https://t.me/+Kj7YTQiX3AUyYzFi
Non ci sono recensioni
