Gar Hoe Gary Au

Break9 Gold

Gar Hoe Gary Au
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 206%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
102 (73.38%)
Loss Trade:
37 (26.62%)
Best Trade:
245.33 HKD
Worst Trade:
-409.47 HKD
Profitto lordo:
13 342.28 HKD (28 659 pips)
Perdita lorda:
-8 360.78 HKD (18 856 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (2 987.34 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
2 987.34 HKD (18)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
2.28%
Massimo carico di deposito:
30.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
5.99
Long Trade:
74 (53.24%)
Short Trade:
65 (46.76%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
35.84 HKD
Profitto medio:
130.81 HKD
Perdita media:
-225.97 HKD
Massime perdite consecutive:
3 (-818.08 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-818.08 HKD (3)
Crescita mensile:
42.69%
Previsione annuale:
517.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
831.00 HKD (14.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.61% (687.91 HKD)
Per equità:
80.45% (2 833.51 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 642
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +245.33 HKD
Worst Trade: -409 HKD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 987.34 HKD
Massima perdita consecutiva: -818.08 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 11:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 01:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 12:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 14:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 08:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 08:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.26 01:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 01:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 00:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.19 07:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.