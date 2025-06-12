- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
102 (73.38%)
Loss Trade:
37 (26.62%)
Best Trade:
245.33 HKD
Worst Trade:
-409.47 HKD
Profitto lordo:
13 342.28 HKD (28 659 pips)
Perdita lorda:
-8 360.78 HKD (18 856 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (2 987.34 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
2 987.34 HKD (18)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
2.28%
Massimo carico di deposito:
30.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
5.99
Long Trade:
74 (53.24%)
Short Trade:
65 (46.76%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
35.84 HKD
Profitto medio:
130.81 HKD
Perdita media:
-225.97 HKD
Massime perdite consecutive:
3 (-818.08 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-818.08 HKD (3)
Crescita mensile:
42.69%
Previsione annuale:
517.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
831.00 HKD (14.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.61% (687.91 HKD)
Per equità:
80.45% (2 833.51 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|642
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
206%
0
0
USD
USD
7.4K
HKD
HKD
16
100%
139
73%
2%
1.59
35.84
HKD
HKD
80%
1:500