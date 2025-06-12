SegnaliSezioni
Maicon Lazier Reichel

K4 Price ACtion II

Maicon Lazier Reichel
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
111 (68.51%)
Loss Trade:
51 (31.48%)
Best Trade:
165.16 USD
Worst Trade:
-209.92 USD
Profitto lordo:
3 752.19 USD (640 791 pips)
Perdita lorda:
-3 768.06 USD (596 113 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (437.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
437.23 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
66.09%
Massimo carico di deposito:
83.69%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
83 (51.23%)
Short Trade:
79 (48.77%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
33.80 USD
Perdita media:
-73.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-67.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-515.86 USD (3)
Crescita mensile:
24.56%
Previsione annuale:
298.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
368.65 USD
Massimale:
1 136.60 USD (63.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.64% (1 136.60 USD)
Per equità:
35.97% (419.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 127
AUDCADm 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -429
AUDCADm 414
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 32K
AUDCADm 14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +165.16 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +437.23 USD
Massima perdita consecutiva: -67.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 22:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 03:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 13:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 19:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
K4 Price ACtion II
30USD al mese
-13%
0
0
USD
750
USD
21
100%
162
68%
66%
0.99
-0.10
USD
74%
1:200
