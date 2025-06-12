SegnaliSezioni
Mohammad Al Fateh Bin Mohd Zuki

AI SUBUH

Mohammad Al Fateh Bin Mohd Zuki
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Ava-Real 4
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
39 (88.63%)
Loss Trade:
5 (11.36%)
Best Trade:
4.76 USD
Worst Trade:
-23.52 USD
Profitto lordo:
115.68 USD (13 229 pips)
Perdita lorda:
-111.40 USD (10 929 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (30.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.74 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
9.99%
Massimo carico di deposito:
71.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
44 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
2.97 USD
Perdita media:
-22.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-23.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.52 USD (1)
Crescita mensile:
-5.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.17 USD
Massimale:
47.91 USD (59.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.34% (47.91 USD)
Per equità:
41.22% (16.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.76 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.74 USD
Massima perdita consecutiva: -23.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.24 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 06:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 22:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 00:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.31 23:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 06:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 20:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 10:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI SUBUH
100USD al mese
9%
0
0
USD
54
USD
17
100%
44
88%
10%
1.03
0.10
USD
59%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.