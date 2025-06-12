- Crescita
Trade:
521
Profit Trade:
367 (70.44%)
Loss Trade:
154 (29.56%)
Best Trade:
79.61 USD
Worst Trade:
-82.56 USD
Profitto lordo:
1 394.20 USD (116 130 pips)
Perdita lorda:
-702.26 USD (62 474 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (29.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
175.57 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
78.94%
Massimo carico di deposito:
101.03%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.15
Long Trade:
201 (38.58%)
Short Trade:
320 (61.42%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-4.56 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-35.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.08 USD (3)
Crescita mensile:
6.69%
Previsione annuale:
81.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 USD
Massimale:
166.59 USD (13.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.99% (166.59 USD)
Per equità:
66.58% (802.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|39
|AUDNZD
|35
|USDJPY
|29
|GBPNZD
|28
|CADCHF
|27
|EURAUD
|26
|CHFJPY
|25
|EURCAD
|24
|EURNZD
|23
|GBPCAD
|23
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|22
|GBPAUD
|21
|GBPJPY
|18
|GBPUSD
|17
|CADJPY
|16
|NZDCAD
|16
|GBPCHF
|15
|EURCHF
|15
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|14
|NZDUSD
|13
|EURJPY
|12
|AUDCHF
|12
|NZDJPY
|10
|NZDCHF
|3
|USDCHF
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|161
|AUDNZD
|-163
|USDJPY
|68
|GBPNZD
|28
|CADCHF
|19
|EURAUD
|52
|CHFJPY
|36
|EURCAD
|49
|EURNZD
|29
|GBPCAD
|30
|AUDCAD
|10
|EURUSD
|64
|GBPAUD
|41
|GBPJPY
|33
|GBPUSD
|48
|CADJPY
|17
|NZDCAD
|22
|GBPCHF
|32
|EURCHF
|10
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|19
|NZDUSD
|14
|EURJPY
|15
|AUDCHF
|17
|NZDJPY
|14
|NZDCHF
|10
|USDCHF
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|342
|AUDNZD
|-190
|USDJPY
|6.6K
|GBPNZD
|1.1K
|CADCHF
|1.6K
|EURAUD
|5.3K
|CHFJPY
|3.3K
|EURCAD
|6.8K
|EURNZD
|-6.4K
|GBPCAD
|-834
|AUDCAD
|114
|EURUSD
|5.9K
|GBPAUD
|2.8K
|GBPJPY
|4.9K
|GBPUSD
|3.9K
|CADJPY
|2.7K
|NZDCAD
|3.1K
|GBPCHF
|1.6K
|EURCHF
|834
|AUDUSD
|1K
|USDCAD
|2.7K
|NZDUSD
|1.4K
|EURJPY
|1.1K
|AUDCHF
|1.4K
|NZDJPY
|1.5K
|NZDCHF
|848
|USDCHF
|434
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.61 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +29.91 USD
Massima perdita consecutiva: -35.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Exness-Real26
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 56
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 13
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
Trade all pairs of forex, No Xauusd.
Your balance should be 1000 usd.
Contact me if you need to advise to copy.
