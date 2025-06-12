SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fx multi pair
Nguyen Duy Cuong

Fx multi pair

Nguyen Duy Cuong
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 137%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
521
Profit Trade:
367 (70.44%)
Loss Trade:
154 (29.56%)
Best Trade:
79.61 USD
Worst Trade:
-82.56 USD
Profitto lordo:
1 394.20 USD (116 130 pips)
Perdita lorda:
-702.26 USD (62 474 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (29.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
175.57 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
78.94%
Massimo carico di deposito:
101.03%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.15
Long Trade:
201 (38.58%)
Short Trade:
320 (61.42%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-4.56 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-35.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.08 USD (3)
Crescita mensile:
6.69%
Previsione annuale:
81.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 USD
Massimale:
166.59 USD (13.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.99% (166.59 USD)
Per equità:
66.58% (802.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 39
AUDNZD 35
USDJPY 29
GBPNZD 28
CADCHF 27
EURAUD 26
CHFJPY 25
EURCAD 24
EURNZD 23
GBPCAD 23
AUDCAD 22
EURUSD 22
GBPAUD 21
GBPJPY 18
GBPUSD 17
CADJPY 16
NZDCAD 16
GBPCHF 15
EURCHF 15
AUDUSD 14
USDCAD 14
NZDUSD 13
EURJPY 12
AUDCHF 12
NZDJPY 10
NZDCHF 3
USDCHF 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 161
AUDNZD -163
USDJPY 68
GBPNZD 28
CADCHF 19
EURAUD 52
CHFJPY 36
EURCAD 49
EURNZD 29
GBPCAD 30
AUDCAD 10
EURUSD 64
GBPAUD 41
GBPJPY 33
GBPUSD 48
CADJPY 17
NZDCAD 22
GBPCHF 32
EURCHF 10
AUDUSD 10
USDCAD 19
NZDUSD 14
EURJPY 15
AUDCHF 17
NZDJPY 14
NZDCHF 10
USDCHF 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 342
AUDNZD -190
USDJPY 6.6K
GBPNZD 1.1K
CADCHF 1.6K
EURAUD 5.3K
CHFJPY 3.3K
EURCAD 6.8K
EURNZD -6.4K
GBPCAD -834
AUDCAD 114
EURUSD 5.9K
GBPAUD 2.8K
GBPJPY 4.9K
GBPUSD 3.9K
CADJPY 2.7K
NZDCAD 3.1K
GBPCHF 1.6K
EURCHF 834
AUDUSD 1K
USDCAD 2.7K
NZDUSD 1.4K
EURJPY 1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY 1.5K
NZDCHF 848
USDCHF 434
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.61 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +29.91 USD
Massima perdita consecutiva: -35.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
Exness-Real26
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 56
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
ICMarkets-Live16
0.00 × 13
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
545 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trade all pairs of forex, No Xauusd.
Your balance should be 1000 usd. 
Contact me if you need to advise to copy.
Non ci sono recensioni
2025.10.01 22:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 09:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fx multi pair
30USD al mese
137%
0
0
USD
1.9K
USD
16
97%
521
70%
79%
1.98
1.33
USD
67%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.