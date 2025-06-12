SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Him F T M O 12 06 2025
Ting Him Wong

Him F T M O 12 06 2025

Ting Him Wong
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
109 (68.55%)
Loss Trade:
50 (31.45%)
Best Trade:
62.68 USD
Worst Trade:
-218.84 USD
Profitto lordo:
959.49 USD (16 908 pips)
Perdita lorda:
-1 465.70 USD (16 244 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (300.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.01 USD (31)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
43.17%
Massimo carico di deposito:
92.92%
Ultimo trade:
33 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
91 (57.23%)
Short Trade:
68 (42.77%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-3.18 USD
Profitto medio:
8.80 USD
Perdita media:
-29.31 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-465.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-465.12 USD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
1.77%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
649.55 USD
Massimale:
945.99 USD (9.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.19% (946.64 USD)
Per equità:
4.32% (444.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 47
AUDCAD 16
XAUUSD 16
EURGBP 12
GBPCAD 8
EURCHF 8
CADCHF 6
NZDUSD 6
EURNZD 5
USDCAD 5
EURAUD 5
GBPUSD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
NZDCAD 4
USDCHF 3
AUDCHF 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 64
AUDCAD 11
XAUUSD -482
EURGBP -20
GBPCAD -41
EURCHF 21
CADCHF -56
NZDUSD -2
EURNZD 31
USDCAD -6
EURAUD -4
GBPUSD -79
GBPAUD 70
AUDUSD -9
NZDCAD 18
USDCHF 19
AUDCHF 7
GBPCHF -65
EURCAD 16
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -582
AUDCAD 387
XAUUSD -959
EURGBP -611
GBPCAD -597
EURCHF 642
CADCHF -788
NZDUSD -39
EURNZD 1.2K
USDCAD -25
EURAUD -215
GBPUSD -1.7K
GBPAUD 2.3K
AUDUSD -157
NZDCAD 869
USDCHF 455
AUDCHF 101
GBPCHF -408
EURCAD 775
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.68 USD
Worst Trade: -219 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +300.01 USD
Massima perdita consecutiva: -465.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Him F T M O 12 06 2025
500USD al mese
-5%
0
0
USD
9.5K
USD
11
92%
159
68%
43%
0.65
-3.18
USD
9%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.