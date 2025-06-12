SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SAR EA
Dian Wahyudi

SAR EA

Dian Wahyudi
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 99%
OctaFX-Real10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
235 (98.32%)
Loss Trade:
4 (1.67%)
Best Trade:
9.10 USD
Worst Trade:
-4.99 USD
Profitto lordo:
179.76 USD (17 781 pips)
Perdita lorda:
-10.92 USD (1 092 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (73.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.16 USD (79)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
99.05%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
33.84
Long Trade:
121 (50.63%)
Short Trade:
118 (49.37%)
Fattore di profitto:
16.46
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
-2.73 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.99 USD (1)
Crescita mensile:
22.39%
Previsione annuale:
271.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.99 USD (2.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.09% (4.99 USD)
Per equità:
38.55% (135.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.10 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 79
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.16 USD
Massima perdita consecutiva: -4.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real8
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 4
EightcapLtd-Real2
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live26
0.10 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.13 × 8
Pepperstone-Demo02
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.17 × 6
ThreeTrader-Live
0.37 × 38
FusionMarkets-Demo
0.39 × 374
26 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This signal uses SAR expert advisor

Rules for using this robot:

Minimum deposit: 300 USD
Currency pairs: GBP/USD
Timeframe: M5

Leverage: 1:500

Withdraw profits periodically to avoid losses

This high risk trading system is suitable for risk taker investments 

Buy / Rent SAR Expert Advisor : https://www.mql5.com/en/market/product/27563

This Signal Robot Parameter Settings : https://www.mql5.com/en/blogs/post/736703


NOTE: Do not copy this signal as it is sensitive to spread. This signal will make a profit, maybe your account will lose. I recommend to rent or buy this SAR EA.



Non ci sono recensioni
2025.08.21 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 23:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 03:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SAR EA
30USD al mese
99%
0
0
USD
369
USD
16
100%
239
98%
99%
16.46
0.71
USD
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.