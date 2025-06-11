SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DRAGON V5
Mochamad Zamroni

DRAGON V5

Mochamad Zamroni
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
Exness-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 803
Profit Trade:
1 152 (63.89%)
Loss Trade:
651 (36.11%)
Best Trade:
107.98 USD
Worst Trade:
-104.48 USD
Profitto lordo:
5 987.40 USD (6 073 504 pips)
Perdita lorda:
-5 840.68 USD (6 818 720 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (50.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.21 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
81.10%
Massimo carico di deposito:
66.68%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
1 051 (58.29%)
Short Trade:
752 (41.71%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
5.20 USD
Perdita media:
-8.97 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-205.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.59 USD (12)
Crescita mensile:
20.82%
Previsione annuale:
252.62%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
376.74 USD (37.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.17% (376.74 USD)
Per equità:
61.67% (469.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 543
EURUSD 370
GBPUSD 370
BTCUSD 311
GBPJPY 53
USDJPY 47
EURJPY 36
GBPAUD 21
AUDUSD 17
EURGBP 12
EURAUD 7
NZDUSD 4
AUDJPY 3
GBPNZD 3
BTCJPY 3
NZDJPY 2
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 84
EURUSD 188
GBPUSD -115
BTCUSD -92
GBPJPY -44
USDJPY 42
EURJPY 26
GBPAUD 31
AUDUSD 46
EURGBP 8
EURAUD 2
NZDUSD -32
AUDJPY 6
GBPNZD -6
BTCJPY 3
NZDJPY 2
EURCHF -2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -55K
EURUSD -496
GBPUSD -7.1K
BTCUSD -728K
GBPJPY -4.4K
USDJPY 2.5K
EURJPY 3.7K
GBPAUD 3.3K
AUDUSD 838
EURGBP 447
EURAUD -205
NZDUSD -454
AUDJPY 190
GBPNZD -580
BTCJPY 40K
NZDJPY 87
EURCHF -58
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.98 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +50.25 USD
Massima perdita consecutiva: -205.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

IKOfx-Main
0.00 × 4
GAINSY-Real
0.00 × 2
ADSS-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 1
IronFX-Real13
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 8
ForexInn-Real
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.22 × 27
MTrading-Live
0.23 × 26
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 91088
Exness-Real
0.40 × 37228
ForexTimeFXTM-ECN
0.40 × 62
RubixFX-Live
0.42 × 36
133 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 05:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 22:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 13:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 11:37
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DRAGON V5
30USD al mese
23%
0
0
USD
552
USD
17
5%
1 803
63%
81%
1.02
0.08
USD
62%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.