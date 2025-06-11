- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 803
Profit Trade:
1 152 (63.89%)
Loss Trade:
651 (36.11%)
Best Trade:
107.98 USD
Worst Trade:
-104.48 USD
Profitto lordo:
5 987.40 USD (6 073 504 pips)
Perdita lorda:
-5 840.68 USD (6 818 720 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (50.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.21 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
81.10%
Massimo carico di deposito:
66.68%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
1 051 (58.29%)
Short Trade:
752 (41.71%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
5.20 USD
Perdita media:
-8.97 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-205.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.59 USD (12)
Crescita mensile:
20.82%
Previsione annuale:
252.62%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
376.74 USD (37.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.17% (376.74 USD)
Per equità:
61.67% (469.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|543
|EURUSD
|370
|GBPUSD
|370
|BTCUSD
|311
|GBPJPY
|53
|USDJPY
|47
|EURJPY
|36
|GBPAUD
|21
|AUDUSD
|17
|EURGBP
|12
|EURAUD
|7
|NZDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|3
|BTCJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|84
|EURUSD
|188
|GBPUSD
|-115
|BTCUSD
|-92
|GBPJPY
|-44
|USDJPY
|42
|EURJPY
|26
|GBPAUD
|31
|AUDUSD
|46
|EURGBP
|8
|EURAUD
|2
|NZDUSD
|-32
|AUDJPY
|6
|GBPNZD
|-6
|BTCJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-55K
|EURUSD
|-496
|GBPUSD
|-7.1K
|BTCUSD
|-728K
|GBPJPY
|-4.4K
|USDJPY
|2.5K
|EURJPY
|3.7K
|GBPAUD
|3.3K
|AUDUSD
|838
|EURGBP
|447
|EURAUD
|-205
|NZDUSD
|-454
|AUDJPY
|190
|GBPNZD
|-580
|BTCJPY
|40K
|NZDJPY
|87
|EURCHF
|-58
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.98 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +50.25 USD
Massima perdita consecutiva: -205.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
IKOfx-Main
|0.00 × 4
|
GAINSY-Real
|0.00 × 2
|
ADSS-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 1
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
MFXBroker-Cent
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 8
|
ForexInn-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.14 × 22
|
LatAmFX-Live Server
|0.17 × 29
|
DivenFX-Main
|0.19 × 21
|
ICMarkets-Live2
|0.22 × 27
|
MTrading-Live
|0.23 × 26
|
MMCIS-Demo
|0.27 × 11
|
Exness-Real4
|0.34 × 91088
|
Exness-Real
|0.40 × 37228
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.40 × 62
|
RubixFX-Live
|0.42 × 36
133 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
17
5%
1 803
63%
81%
1.02
0.08
USD
USD
62%
1:500