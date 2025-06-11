- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
109 (70.77%)
Loss Trade:
45 (29.22%)
Best Trade:
272.02 USD
Worst Trade:
-173.28 USD
Profitto lordo:
4 274.98 USD (21 982 pips)
Perdita lorda:
-1 584.94 USD (12 312 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 774.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 774.08 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
97.45%
Massimo carico di deposito:
13.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
7.78
Long Trade:
99 (64.29%)
Short Trade:
55 (35.71%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
17.47 USD
Profitto medio:
39.22 USD
Perdita media:
-35.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-345.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-345.56 USD (4)
Crescita mensile:
15.63%
Previsione annuale:
189.67%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.93 USD
Massimale:
345.56 USD (9.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.54% (345.56 USD)
Per equità:
49.94% (3 753.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|54
|NZDCAD
|51
|AUDNZD
|37
|archived
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|240
|NZDCAD
|465
|AUDNZD
|260
|archived
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.1K
|NZDCAD
|3.3K
|AUDNZD
|3.3K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +272.02 USD
Worst Trade: -173 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 774.08 USD
Massima perdita consecutiva: -345.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 12
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
HizliFXTradingLtd-Live
|0.07 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.11 × 110
|
FBS-Real-6
|0.22 × 65
|
TitanFX-01
|0.28 × 40
|
AxioryAsia-02Live
|0.36 × 158
|
FBS-Real-8
|0.47 × 15
|
FBS-Real-9
|0.53 × 19
