SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Projeto Aura IA
Diogo Prosdocimi

Projeto Aura IA

Diogo Prosdocimi
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 145%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
109 (70.77%)
Loss Trade:
45 (29.22%)
Best Trade:
272.02 USD
Worst Trade:
-173.28 USD
Profitto lordo:
4 274.98 USD (21 982 pips)
Perdita lorda:
-1 584.94 USD (12 312 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 774.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 774.08 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
97.45%
Massimo carico di deposito:
13.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
7.78
Long Trade:
99 (64.29%)
Short Trade:
55 (35.71%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
17.47 USD
Profitto medio:
39.22 USD
Perdita media:
-35.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-345.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-345.56 USD (4)
Crescita mensile:
15.63%
Previsione annuale:
189.67%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.93 USD
Massimale:
345.56 USD (9.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.54% (345.56 USD)
Per equità:
49.94% (3 753.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 54
NZDCAD 51
AUDNZD 37
archived 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 240
NZDCAD 465
AUDNZD 260
archived 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 3.1K
NZDCAD 3.3K
AUDNZD 3.3K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +272.02 USD
Worst Trade: -173 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 774.08 USD
Massima perdita consecutiva: -345.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
RoboForex-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
GoMarkets-Real 2
0.00 × 12
FBS-Real-1
0.00 × 2
HizliFXTradingLtd-Live
0.07 × 15
ICMarkets-Live05
0.11 × 110
FBS-Real-6
0.22 × 65
TitanFX-01
0.28 × 40
AxioryAsia-02Live
0.36 × 158
FBS-Real-8
0.47 × 15
FBS-Real-9
0.53 × 19
22 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 04:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 02:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
