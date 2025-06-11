SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Extreme S and R 5 Pairs 2
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R 5 Pairs 2

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 86%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
118 (69.82%)
Loss Trade:
51 (30.18%)
Best Trade:
28.16 USD
Worst Trade:
-15.60 USD
Profitto lordo:
762.15 USD (19 557 pips)
Perdita lorda:
-186.72 USD (4 515 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (101.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.10 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
66.95%
Massimo carico di deposito:
12.15%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.50
Long Trade:
103 (60.95%)
Short Trade:
66 (39.05%)
Fattore di profitto:
4.08
Profitto previsto:
3.40 USD
Profitto medio:
6.46 USD
Perdita media:
-3.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-32.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.89 USD (4)
Crescita mensile:
9.79%
Previsione annuale:
118.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.81 USD
Massimale:
32.89 USD (2.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.18% (32.89 USD)
Per equità:
32.08% (326.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 67
NZDUSD 38
CADCHF 31
NZDCHF 20
EURCHF 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 111
NZDUSD 139
CADCHF 163
NZDCHF 95
EURCHF 67
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 4.4K
NZDUSD 3.7K
CADCHF 3.5K
NZDCHF 2K
EURCHF 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.16 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +101.10 USD
Massima perdita consecutiva: -32.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.63 × 16
ICMarketsEU-Live17
0.67 × 12
ICMarketsSC-Live18
0.70 × 33
ICMarketsSC-Live03
0.71 × 155
ICMarketsSC-Live25
0.83 × 96
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 163
Tickmill-Live08
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
1.39 × 223
ICMarketsSC-Live04
1.50 × 16
FXOpen-ECN Live Server
1.83 × 12
ICMarketsSC-Live24
2.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 2
Pepperstone-Demo01
2.30 × 40
ICMarketsSC-Live26
2.50 × 2
FBS-Real-10
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
3.00 × 1
Pepperstone-Edge11
3.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
4.00 × 1
14 più
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


Non ci sono recensioni
2025.09.23 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 13:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 15:00
Share of trading days is too low
2025.06.12 15:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 12:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 12:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 12:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.11 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.11 12:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Extreme S and R 5 Pairs 2
30USD al mese
86%
0
0
USD
1.1K
USD
16
100%
169
69%
67%
4.08
3.40
USD
32%
1:500
L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese.

