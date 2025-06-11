SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Factor 1 Exness
Tanitas Choeithongsri

Gold Factor 1 Exness

Tanitas Choeithongsri
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
22 (84.61%)
Loss Trade:
4 (15.38%)
Best Trade:
42.95 USD
Worst Trade:
-24.45 USD
Profitto lordo:
225.60 USD (55 167 pips)
Perdita lorda:
-48.31 USD (17 774 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (168.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.72 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
1.32%
Massimo carico di deposito:
21.73%
Ultimo trade:
33 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
4.63
Long Trade:
9 (34.62%)
Short Trade:
17 (65.38%)
Fattore di profitto:
4.67
Profitto previsto:
6.82 USD
Profitto medio:
10.25 USD
Perdita media:
-12.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-38.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.27 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.27 USD (2.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.47% (38.27 USD)
Per equità:
6.01% (90.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 177
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 37K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.95 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +168.72 USD
Massima perdita consecutiva: -38.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This account copies signals from my own personal trading account, which trades manually using the Gold Trading Strategy, considering only candlestick prices, using price action, not using any indicators. My trading plan is usually Tuesday-Thursday, trading 1-5 orders per day, depending on the market conditions.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 10:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.15 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 06:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 05:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 13:20
Share of trading days is too low
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Factor 1 Exness
30USD al mese
12%
0
0
USD
1.6K
USD
11
100%
26
84%
1%
4.66
6.82
USD
6%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.