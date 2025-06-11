- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
218 (73.40%)
Loss Trade:
79 (26.60%)
Best Trade:
49.15 USD
Worst Trade:
-102.66 USD
Profitto lordo:
2 012.89 USD (869 087 pips)
Perdita lorda:
-1 789.06 USD (753 535 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (186.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.98 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
37.11%
Massimo carico di deposito:
71.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
153 (51.52%)
Short Trade:
144 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
9.23 USD
Perdita media:
-22.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-251.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-414.82 USD (5)
Crescita mensile:
-28.51%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.87 USD
Massimale:
546.36 USD (19.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.36% (546.36 USD)
Per equità:
75.73% (846.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|223
|EURUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|116K
|EURUSD
|48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.15 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +186.98 USD
Massima perdita consecutiva: -251.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
504 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
17
78%
297
73%
37%
1.12
0.75
USD
USD
76%
1:200