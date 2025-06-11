SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUUSD AUTO
Liang Liang Wang

XAUUSD AUTO

Liang Liang Wang
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
218 (73.40%)
Loss Trade:
79 (26.60%)
Best Trade:
49.15 USD
Worst Trade:
-102.66 USD
Profitto lordo:
2 012.89 USD (869 087 pips)
Perdita lorda:
-1 789.06 USD (753 535 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (186.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.98 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
37.11%
Massimo carico di deposito:
71.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
153 (51.52%)
Short Trade:
144 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
9.23 USD
Perdita media:
-22.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-251.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-414.82 USD (5)
Crescita mensile:
-28.51%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.87 USD
Massimale:
546.36 USD (19.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.36% (546.36 USD)
Per equità:
75.73% (846.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 295
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 223
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 116K
EURUSD 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.15 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +186.98 USD
Massima perdita consecutiva: -251.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 8
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
504 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 06:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 02:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 08:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUUSD AUTO
30USD al mese
-10%
0
0
USD
214
USD
17
78%
297
73%
37%
1.12
0.75
USD
76%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.