Trade:
26
Profit Trade:
25 (96.15%)
Loss Trade:
1 (3.85%)
Best Trade:
140.23 USD
Worst Trade:
-15.51 USD
Profitto lordo:
804.84 USD (73 253 pips)
Perdita lorda:
-15.51 USD (517 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (663.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
663.83 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
88.95%
Massimo carico di deposito:
4.40%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
50.89
Long Trade:
15 (57.69%)
Short Trade:
11 (42.31%)
Fattore di profitto:
51.89
Profitto previsto:
30.36 USD
Profitto medio:
32.19 USD
Perdita media:
-15.51 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.51 USD (1)
Crescita mensile:
40.98%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.51 USD (1.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.36% (15.51 USD)
Per equità:
42.60% (453.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|789
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|73K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +140.23 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +663.83 USD
Massima perdita consecutiva: -15.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- Trading XAU/USD
- BUY only for Gold because gold is safe heaven
- If needed, hedging will be applied to manage the drawdown
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
79%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
16
61%
26
96%
89%
51.89
30.36
USD
USD
43%
1:500