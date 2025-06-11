SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD SAVER 1000
Golianto

GOLD SAVER 1000

Golianto
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 79%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
25 (96.15%)
Loss Trade:
1 (3.85%)
Best Trade:
140.23 USD
Worst Trade:
-15.51 USD
Profitto lordo:
804.84 USD (73 253 pips)
Perdita lorda:
-15.51 USD (517 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (663.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
663.83 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
88.95%
Massimo carico di deposito:
4.40%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
50.89
Long Trade:
15 (57.69%)
Short Trade:
11 (42.31%)
Fattore di profitto:
51.89
Profitto previsto:
30.36 USD
Profitto medio:
32.19 USD
Perdita media:
-15.51 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.51 USD (1)
Crescita mensile:
40.98%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.51 USD (1.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.36% (15.51 USD)
Per equità:
42.60% (453.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 789
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 73K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.23 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +663.83 USD
Massima perdita consecutiva: -15.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- Trading XAU/USD
- BUY only for Gold because gold is safe heaven
- If needed, hedging will be applied to manage the drawdown 
Non ci sono recensioni
2025.09.23 19:21
Share of trading days is too low
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 15:12
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.58% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 14:04
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.58% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 10:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 19:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 00:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 08:47
Share of trading days is too low
2025.07.01 15:13
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD SAVER 1000
45USD al mese
79%
0
0
USD
1.8K
USD
16
61%
26
96%
89%
51.89
30.36
USD
43%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.