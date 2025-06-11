- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 955
Profit Trade:
1 641 (83.93%)
Loss Trade:
314 (16.06%)
Best Trade:
435.20 USD
Worst Trade:
-151.37 USD
Profitto lordo:
7 153.29 USD (151 623 pips)
Perdita lorda:
-4 557.56 USD (185 679 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (30.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
435.20 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
35.86%
Massimo carico di deposito:
13.38%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.89
Long Trade:
1 387 (70.95%)
Short Trade:
568 (29.05%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-14.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-290.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-291.85 USD (5)
Crescita mensile:
16.15%
Previsione annuale:
196.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
276.09 USD
Massimale:
291.85 USD (15.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.78% (291.85 USD)
Per equità:
24.27% (853.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1955
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-34K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +435.20 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +30.48 USD
Massima perdita consecutiva: -290.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Operações feitas somente em contratos futuros de Ouro - XAU-USD.
Operações executadas com algoritmo proprietário (EA) onde busca-se rentabilidade com baixa exposição de patrimônio.
Para uma maior segurança nas operações, orienta-se uma margem mínima de 1000 U$.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
67%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
19
99%
1 955
83%
36%
1.56
1.33
USD
USD
24%
1:500