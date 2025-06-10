SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SuperQuantitative
Juan David Hernandez Trujillo

SuperQuantitative

Juan David Hernandez Trujillo
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -59%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
197 (83.12%)
Loss Trade:
40 (16.88%)
Best Trade:
1 521.16 USD
Worst Trade:
-577.61 USD
Profitto lordo:
7 141.66 USD (26 536 pips)
Perdita lorda:
-3 602.09 USD (6 271 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (260.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 335.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
46.80%
Massimo carico di deposito:
123.07%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
101 (42.62%)
Short Trade:
136 (57.38%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
14.93 USD
Profitto medio:
36.25 USD
Perdita media:
-90.05 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 045.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 218.03 USD (6)
Crescita mensile:
751.83%
Previsione annuale:
9 122.18%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
914.82 USD
Massimale:
1 467.36 USD (94.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.03% (1 467.36 USD)
Per equità:
52.12% (305.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XBRUSD 207
XAUUSD 16
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XBRUSD 329
XAUUSD 3.1K
GBPUSD 70
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XBRUSD 835
XAUUSD 18K
GBPUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 521.16 USD
Worst Trade: -578 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +260.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1 045.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live04
0.21 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 272
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 38
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ICMarketsSC-Live05
1.64 × 25
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live32
1.91 × 45
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
Pepperstone-Edge04
2.00 × 1
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live25
2.05 × 1160
63 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 09:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.20 22:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.20 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 12:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SuperQuantitative
30USD al mese
-59%
0
0
USD
4.9K
USD
16
81%
237
83%
47%
1.98
14.93
USD
99%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.