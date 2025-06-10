- Crescita
Trade:
237
Profit Trade:
197 (83.12%)
Loss Trade:
40 (16.88%)
Best Trade:
1 521.16 USD
Worst Trade:
-577.61 USD
Profitto lordo:
7 141.66 USD (26 536 pips)
Perdita lorda:
-3 602.09 USD (6 271 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (260.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 335.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
46.80%
Massimo carico di deposito:
123.07%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
101 (42.62%)
Short Trade:
136 (57.38%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
14.93 USD
Profitto medio:
36.25 USD
Perdita media:
-90.05 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 045.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 218.03 USD (6)
Crescita mensile:
751.83%
Previsione annuale:
9 122.18%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
914.82 USD
Massimale:
1 467.36 USD (94.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.03% (1 467.36 USD)
Per equità:
52.12% (305.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XBRUSD
|207
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XBRUSD
|329
|XAUUSD
|3.1K
|GBPUSD
|70
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XBRUSD
|835
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 521.16 USD
Worst Trade: -578 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +260.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1 045.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|0.21 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 272
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live24
|0.87 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|1.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|1.64 × 25
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
ICMarketsSC-Live32
|1.91 × 45
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|2.05 × 1160
