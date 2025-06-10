- Crescita
Trade:
1 301
Profit Trade:
1 261 (96.92%)
Loss Trade:
40 (3.07%)
Best Trade:
160.23 USD
Worst Trade:
-666.60 USD
Profitto lordo:
22 694.15 USD (286 396 pips)
Perdita lorda:
-7 583.30 USD (90 217 pips)
Vincite massime consecutive:
171 (2 840.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 840.28 USD (171)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
15.37%
Massimo carico di deposito:
23.97%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
10.31
Long Trade:
717 (55.11%)
Short Trade:
584 (44.89%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
11.61 USD
Profitto medio:
18.00 USD
Perdita media:
-189.58 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-588.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-666.60 USD (1)
Crescita mensile:
-32.78%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 465.04 USD (7.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.50% (1 465.04 USD)
Per equità:
23.96% (640.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|198K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +160.23 USD
Worst Trade: -667 USD
Vincite massime consecutive: 171
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 840.28 USD
Massima perdita consecutiva: -588.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxelPrivateMarket-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.08 × 40
|
ECMarkets-Live02
|0.11 × 172
|
ICMarketsSC-Live05
|0.34 × 138
|
ICMarketsSC-Live20
|0.42 × 26
|
ICMarketsEU-Live17
|0.55 × 73
|
Pepperstone-Edge08
|4.71 × 7
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
352%
0
0
USD
USD
847
USD
USD
138
99%
1 301
96%
15%
2.99
11.61
USD
USD
62%
1:500