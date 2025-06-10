SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Coin Maker AI Risk20
Cai Kun Yi

Coin Maker AI Risk20

Cai Kun Yi
0 recensioni
Affidabilità
138 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2023 352%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 301
Profit Trade:
1 261 (96.92%)
Loss Trade:
40 (3.07%)
Best Trade:
160.23 USD
Worst Trade:
-666.60 USD
Profitto lordo:
22 694.15 USD (286 396 pips)
Perdita lorda:
-7 583.30 USD (90 217 pips)
Vincite massime consecutive:
171 (2 840.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 840.28 USD (171)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
15.37%
Massimo carico di deposito:
23.97%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
10.31
Long Trade:
717 (55.11%)
Short Trade:
584 (44.89%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
11.61 USD
Profitto medio:
18.00 USD
Perdita media:
-189.58 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-588.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-666.60 USD (1)
Crescita mensile:
-32.78%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 465.04 USD (7.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.50% (1 465.04 USD)
Per equità:
23.96% (640.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 198K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.23 USD
Worst Trade: -667 USD
Vincite massime consecutive: 171
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 840.28 USD
Massima perdita consecutiva: -588.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxelPrivateMarket-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.08 × 40
ECMarkets-Live02
0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
4.71 × 7
Non ci sono recensioni
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.2% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.11 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
