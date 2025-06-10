- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 345
Profit Trade:
1 725 (73.56%)
Loss Trade:
620 (26.44%)
Best Trade:
229.86 USD
Worst Trade:
-516.45 USD
Profitto lordo:
7 924.07 USD (364 868 pips)
Perdita lorda:
-7 889.36 USD (356 119 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (26.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.23 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
416.12%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
163
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
1 177 (50.19%)
Short Trade:
1 168 (49.81%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
4.59 USD
Perdita media:
-12.72 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-166.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 461.07 USD (3)
Crescita mensile:
-36.06%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 352.91 USD (31.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.30% (2 352.91 USD)
Per equità:
94.75% (4 589.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|460
|GBPUSD
|386
|EURUSD
|374
|USDCAD
|214
|AUDUSD
|189
|AUDCAD
|174
|NZDCAD
|167
|AUDCHF
|118
|EURCHF
|96
|EURGBP
|85
|AUDNZD
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|20
|GBPUSD
|460
|EURUSD
|733
|USDCAD
|287
|AUDUSD
|336
|AUDCAD
|204
|NZDCAD
|201
|AUDCHF
|200
|EURCHF
|156
|EURGBP
|153
|AUDNZD
|-2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|-25K
|GBPUSD
|-13K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|13K
|AUDUSD
|17K
|AUDCAD
|11K
|NZDCAD
|15K
|AUDCHF
|11K
|EURCHF
|8.8K
|EURGBP
|-433
|AUDNZD
|-33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +229.86 USD
Worst Trade: -516 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.61 USD
Massima perdita consecutiva: -166.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.11 × 85
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.21 × 108
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 231
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 1215
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.61 × 1347
|
ICMarketsSC-Live24
|0.78 × 378
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 62
|
ATCBrokers-Live 1
|1.42 × 407
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|1.54 × 57
|
ICMarketsSC-Live15
|1.60 × 10
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 6
|
VantageInternational-Live 10
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 36
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
ICMarkets-Live22
|1.87 × 89
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|3.25 × 4
