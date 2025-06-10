SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WBLK_PEP
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK_PEP

Bier Sukhamongkolsawat
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -12%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 345
Profit Trade:
1 725 (73.56%)
Loss Trade:
620 (26.44%)
Best Trade:
229.86 USD
Worst Trade:
-516.45 USD
Profitto lordo:
7 924.07 USD (364 868 pips)
Perdita lorda:
-7 889.36 USD (356 119 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (26.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.23 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
416.12%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
163
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
1 177 (50.19%)
Short Trade:
1 168 (49.81%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
4.59 USD
Perdita media:
-12.72 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-166.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 461.07 USD (3)
Crescita mensile:
-36.06%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 352.91 USD (31.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.30% (2 352.91 USD)
Per equità:
94.75% (4 589.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 460
GBPUSD 386
EURUSD 374
USDCAD 214
AUDUSD 189
AUDCAD 174
NZDCAD 167
AUDCHF 118
EURCHF 96
EURGBP 85
AUDNZD 82
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 20
GBPUSD 460
EURUSD 733
USDCAD 287
AUDUSD 336
AUDCAD 204
NZDCAD 201
AUDCHF 200
EURCHF 156
EURGBP 153
AUDNZD -2.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD -25K
GBPUSD -13K
EURUSD 5K
USDCAD 13K
AUDUSD 17K
AUDCAD 11K
NZDCAD 15K
AUDCHF 11K
EURCHF 8.8K
EURGBP -433
AUDNZD -33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +229.86 USD
Worst Trade: -516 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.61 USD
Massima perdita consecutiva: -166.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.11 × 85
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 108
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 231
Pepperstone-Edge12
0.50 × 1215
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1347
ICMarketsSC-Live24
0.78 × 378
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 62
ATCBrokers-Live 1
1.42 × 407
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live05
1.54 × 57
ICMarketsSC-Live15
1.60 × 10
TickmillUK-Live03
1.67 × 6
VantageInternational-Live 10
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 36
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
ICMarkets-Live22
1.87 × 89
Exness-Real8
2.00 × 1
FusionMarkets-Demo
3.25 × 4
19 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 06:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
No swaps are charged
2025.09.17 22:26
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 10:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
