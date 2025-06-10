SegnaliSezioni
Yudy Safikry

KING SCALPING

Yudy Safikry
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 192%
ValetaxIntl-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 041
Profit Trade:
752 (72.23%)
Loss Trade:
289 (27.76%)
Best Trade:
242.50 USD
Worst Trade:
-65.15 USD
Profitto lordo:
3 729.85 USD (182 529 pips)
Perdita lorda:
-1 792.66 USD (135 916 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (37.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
242.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
97.06%
Massimo carico di deposito:
52.43%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.62
Long Trade:
496 (47.65%)
Short Trade:
545 (52.35%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-132.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-206.73 USD (6)
Crescita mensile:
15.20%
Previsione annuale:
184.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
224.73 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (224.73 USD)
Per equità:
59.55% (1 399.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.vxp 64
CHFJPY.vxp 60
GBPUSD.vxp 59
GBPJPY.vxp 55
EURJPY.vxp 55
CADJPY.vxp 52
EURUSD.vxp 48
EURNZD.vxp 47
GBPNZD.vxp 46
GBPAUD.vxp 46
EURCAD.vxp 45
GBPCAD.vxp 42
USDCAD.vxp 36
AUDJPY.vxp 36
EURAUD.vxp 35
AUDCAD.vxp 34
USDCHF.vxp 34
AUDUSD.vxp 32
NZDCAD.vxp 32
GBPCHF.vxp 31
NZDUSD.vxp 29
NZDJPY.vxp 28
EURCHF.vxp 20
CADCHF.vxp 20
AUDCHF.vxp 17
AUDNZD.vxp 13
EURGBP.vxp 13
NZDCHF.vxp 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.vxp 129
CHFJPY.vxp 103
GBPUSD.vxp 179
GBPJPY.vxp 104
EURJPY.vxp 109
CADJPY.vxp 93
EURUSD.vxp 142
EURNZD.vxp 61
GBPNZD.vxp 72
GBPAUD.vxp 60
EURCAD.vxp 74
GBPCAD.vxp 89
USDCAD.vxp 52
AUDJPY.vxp 64
EURAUD.vxp 55
AUDCAD.vxp 75
USDCHF.vxp 116
AUDUSD.vxp 44
NZDCAD.vxp 46
GBPCHF.vxp 108
NZDUSD.vxp 94
NZDJPY.vxp 46
EURCHF.vxp 12
CADCHF.vxp 62
AUDCHF.vxp 24
AUDNZD.vxp 5
EURGBP.vxp 18
NZDCHF.vxp -98
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.vxp 8.5K
CHFJPY.vxp -1.5K
GBPUSD.vxp 1.8K
GBPJPY.vxp 1.7K
EURJPY.vxp 340
CADJPY.vxp 7.1K
EURUSD.vxp 7.1K
EURNZD.vxp 21
GBPNZD.vxp 4.7K
GBPAUD.vxp 6.5K
EURCAD.vxp 691
GBPCAD.vxp -13K
USDCAD.vxp 2.8K
AUDJPY.vxp -3.5K
EURAUD.vxp 5.7K
AUDCAD.vxp 3K
USDCHF.vxp 5.1K
AUDUSD.vxp 1.9K
NZDCAD.vxp 2.1K
GBPCHF.vxp -672
NZDUSD.vxp 3.8K
NZDJPY.vxp 3.3K
EURCHF.vxp 419
CADCHF.vxp 41
AUDCHF.vxp 1.4K
AUDNZD.vxp 592
EURGBP.vxp 566
NZDCHF.vxp -4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +242.50 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +37.57 USD
Massima perdita consecutiva: -132.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.01 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 07:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 19:57
No swaps are charged
2025.07.18 19:57
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KING SCALPING
30USD al mese
192%
0
0
USD
2.9K
USD
16
100%
1 041
72%
97%
2.08
1.86
USD
60%
1:500
Copia

