SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ALIFUNDS
Nguyen Van Hung

ALIFUNDS

Nguyen Van Hung
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -54%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 352
Profit Trade:
1 194 (50.76%)
Loss Trade:
1 158 (49.23%)
Best Trade:
74.14 USD
Worst Trade:
-126.61 USD
Profitto lordo:
8 595.73 USD (3 717 477 pips)
Perdita lorda:
-9 795.47 USD (4 863 295 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (28.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
56.86%
Massimo carico di deposito:
30.28%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
936 (39.80%)
Short Trade:
1 416 (60.20%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.51 USD
Profitto medio:
7.20 USD
Perdita media:
-8.46 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-125.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.16 USD (7)
Crescita mensile:
-34.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 260.78 USD
Massimale:
1 337.40 USD (58.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.44% (1 337.40 USD)
Per equità:
9.32% (146.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1883
EURUSD 169
GBPJPY 137
BTCUSD 55
GBPUSD 28
ETHUSD 22
USDCAD 16
EURJPY 13
AUDUSD 6
US500 6
USOIL 6
XAGUSD 5
GBPAUD 3
USDJPY 2
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.1K
EURUSD 10
GBPJPY -22
BTCUSD -75
GBPUSD -24
ETHUSD 1
USDCAD -42
EURJPY 109
AUDUSD -2
US500 -9
USOIL -22
XAGUSD -29
GBPAUD -2
USDJPY 1
AUDCAD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -430K
EURUSD 721
GBPJPY -705
BTCUSD -718K
GBPUSD -390
ETHUSD 1.2K
USDCAD -1.3K
EURJPY 3.1K
AUDUSD 167
US500 219
USOIL -880
XAGUSD -69
GBPAUD -120
USDJPY 75
AUDCAD -19
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.14 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28.10 USD
Massima perdita consecutiva: -125.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BCS-Real
0.00 × 5
Eightcap-Real
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 7
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 8
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
AAFX-Real
0.00 × 4
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Tickmill-Live
0.00 × 8
Pepperstone-01
0.00 × 17
ICTrading-Live29
0.00 × 21
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
550 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 10:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.10 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ALIFUNDS
30USD al mese
-54%
0
0
USD
1K
USD
19
0%
2 352
50%
57%
0.87
-0.51
USD
58%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.