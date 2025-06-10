- Crescita
Trade:
2 352
Profit Trade:
1 194 (50.76%)
Loss Trade:
1 158 (49.23%)
Best Trade:
74.14 USD
Worst Trade:
-126.61 USD
Profitto lordo:
8 595.73 USD (3 717 477 pips)
Perdita lorda:
-9 795.47 USD (4 863 295 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (28.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
56.86%
Massimo carico di deposito:
30.28%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
936 (39.80%)
Short Trade:
1 416 (60.20%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.51 USD
Profitto medio:
7.20 USD
Perdita media:
-8.46 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-125.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.16 USD (7)
Crescita mensile:
-34.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 260.78 USD
Massimale:
1 337.40 USD (58.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.44% (1 337.40 USD)
Per equità:
9.32% (146.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1883
|EURUSD
|169
|GBPJPY
|137
|BTCUSD
|55
|GBPUSD
|28
|ETHUSD
|22
|USDCAD
|16
|EURJPY
|13
|AUDUSD
|6
|US500
|6
|USOIL
|6
|XAGUSD
|5
|GBPAUD
|3
|USDJPY
|2
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|10
|GBPJPY
|-22
|BTCUSD
|-75
|GBPUSD
|-24
|ETHUSD
|1
|USDCAD
|-42
|EURJPY
|109
|AUDUSD
|-2
|US500
|-9
|USOIL
|-22
|XAGUSD
|-29
|GBPAUD
|-2
|USDJPY
|1
|AUDCAD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-430K
|EURUSD
|721
|GBPJPY
|-705
|BTCUSD
|-718K
|GBPUSD
|-390
|ETHUSD
|1.2K
|USDCAD
|-1.3K
|EURJPY
|3.1K
|AUDUSD
|167
|US500
|219
|USOIL
|-880
|XAGUSD
|-69
|GBPAUD
|-120
|USDJPY
|75
|AUDCAD
|-19
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.14 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28.10 USD
Massima perdita consecutiva: -125.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BCS-Real
|0.00 × 5
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 7
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 8
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 17
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-54%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
19
0%
2 352
50%
57%
0.87
-0.51
USD
USD
58%
1:200