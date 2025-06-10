- Crescita
Trade:
291
Profit Trade:
261 (89.69%)
Loss Trade:
30 (10.31%)
Best Trade:
3 541.46 USD
Worst Trade:
-5 415.48 USD
Profitto lordo:
49 035.67 USD (1 033 302 pips)
Perdita lorda:
-16 935.29 USD (35 096 pips)
Vincite massime consecutive:
91 (13 786.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 786.32 USD (91)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
1.25%
Massimo carico di deposito:
161.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
109 (37.46%)
Short Trade:
182 (62.54%)
Fattore di profitto:
2.90
Profitto previsto:
110.31 USD
Profitto medio:
187.88 USD
Perdita media:
-564.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-87.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 415.48 USD (1)
Crescita mensile:
42.88%
Previsione annuale:
520.26%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.33 USD
Massimale:
5 481.18 USD (16.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.35% (322.24 USD)
Per equità:
70.39% (7 855.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|177
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|985K
|XAUUSD
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 541.46 USD
Worst Trade: -5 415 USD
Vincite massime consecutive: 91
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13 786.32 USD
Massima perdita consecutiva: -87.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XFineLtd-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
