Vitali Vasilenka

Pure AI

Vitali Vasilenka
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 3 706%
XFineLtd-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
261 (89.69%)
Loss Trade:
30 (10.31%)
Best Trade:
3 541.46 USD
Worst Trade:
-5 415.48 USD
Profitto lordo:
49 035.67 USD (1 033 302 pips)
Perdita lorda:
-16 935.29 USD (35 096 pips)
Vincite massime consecutive:
91 (13 786.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 786.32 USD (91)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
1.25%
Massimo carico di deposito:
161.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
109 (37.46%)
Short Trade:
182 (62.54%)
Fattore di profitto:
2.90
Profitto previsto:
110.31 USD
Profitto medio:
187.88 USD
Perdita media:
-564.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-87.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 415.48 USD (1)
Crescita mensile:
42.88%
Previsione annuale:
520.26%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.33 USD
Massimale:
5 481.18 USD (16.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.35% (322.24 USD)
Per equità:
70.39% (7 855.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 177
XAUUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 21K
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 985K
XAUUSD 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 541.46 USD
Worst Trade: -5 415 USD
Vincite massime consecutive: 91
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13 786.32 USD
Massima perdita consecutiva: -87.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XFineLtd-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 16:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.30 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 11:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 07:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
